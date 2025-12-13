Стихия ударила по электроснабжению Пензенской области Жители Пензы и трех районов области остались без электричества из-за непогоды

Прокуратура организовала проверку из-за массового отключения электричества в Пензе и трех районах области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Из-за непогоды в регионе действует режим повышенной готовности. По данным синоптиков, порыв ветра будет достигать 22 метров в секунду.

Утром 13 декабря 2025 года из-за неблагоприятных погодных условий и произошедших порывов на электрических сетях без электричества остались жители отдельных многоквартирных домов Октябрьского, Первомайского, Железнодорожного районов г. Пензы, а также Бессоновского, Пензенского, Мокшанского районов области, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Волгограде во время урагана рухнули несколько деревьев. В регионе введен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают скорости до 28 метров в секунду.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что мощный циклон приближается к ряду регионов Дальнего Востока. По его прогнозам, в выходные на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области ожидаются сильные метели и ураганный ветер.