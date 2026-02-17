Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 17:13

Москвичей предупредили о еще одном испытании снегом

В четверг в Москве ожидается метель и снежные заносы на дорогах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В четверг 19 февраля в Москве ожидается метель, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Помимо этого, на дорогах могут возникнуть снежные заносы.

По прогнозам синоптиков Росгидромет, в течение суток 19 февраля в Москве ожидается очень сильный снег. Метель, ветер порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах снежные заносы, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима 2026 года в Москве вряд ли станет самой снежной за последние 60 лет. Снежный покров сформировался к Новому году. Январь отметился более низкой, чем обычно, температурой — она оказалась на два градуса ниже нормы. В декабре температура была на 3,3 градуса ниже климатической нормы, а осадков выпало лишь 70% от нормы.

До этого на Чукотке из-за метели пострадала крыша жилого дома на Партизанской улице. Жилец, нуждающийся во временном размещении, получил однокомнатную квартиру. Школы отменили занятия из-за непогоды, но больницы продолжают работать в штатном режиме.

