На Чукотке из-за метели сорвало крышу жилого дома, рассказал глава округа Сергей Спицын. Как сообщает 360.ru, по его словам, пострадал дом на Партизанской улице.

Спицын рассказал, что единственному жильцу, который заявил о необходимости места для временного размещения, предоставили однокомнатную квартиру. Горожан также призвали без необходимости не покидать свои дома.

Из-за метели отменили занятия в школах. Больницы тем временем продолжают работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Анадыре люди с трудом добираются до работы из-за сильных порывов ветра и метели, которые буквально сбивают с ног. Из-за разбушевавшейся стихии в городе приостановлено движение общественного транспорта.