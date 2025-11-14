Пять детей пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском

Пять детей пострадали при столкновении автобуса с машиной МАЗ в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Всем раненым оказали медицинскую помощь, следователи возбудили уголовное дело.

На 1786-м км автодороги М-5 «Урал» в районе Миасского городского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил детей, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в автобусе находился 51 ребенок и трое взрослых. Они направлялись из Челябинска на горнолыжный курорт.

Ранее на федеральной трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. Движение на значительном участке дороги временно перекрыто, пострадавших нет.

