14 ноября 2025 в 15:32

Пять детей пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пять детей пострадали при столкновении автобуса с машиной МАЗ в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Всем раненым оказали медицинскую помощь, следователи возбудили уголовное дело.

На 1786-м км автодороги М-5 «Урал» в районе Миасского городского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил детей, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в автобусе находился 51 ребенок и трое взрослых. Они направлялись из Челябинска на горнолыжный курорт.

Ранее на федеральной трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. Движение на значительном участке дороги временно перекрыто, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что автобус с иностранными туристами попал в аварию и перевернулся в горной провинции Лампанг в Таиланде, пострадали 12 человек. Двое из них получили тяжелые травмы. Водитель объяснил, что потерял управление на скользкой дороге после дождя. Автобус ехал из Чиангмая в Бангкок, в нем находились 38 человек.

