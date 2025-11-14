На участке трассы М-5 после массового ДТП перекрыто движение Под Челябинском после массового ДТП перекрыто движение на участке трассы М-5

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств, сообщили в ГАИ. Движение на значительном участке дороги временно перекрыто, пострадавших нет.

Госавтоинспекция информирует о дорожной обстановке: на 1774-м км М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) произошло дорожно-транспортное происшествие, без пострадавших, с участием шести транспортных средств, между городами Златоуст и Миасс, — отмечено в сообщении.

Сотрудники ГАИ временно остановили движение в обоих направлениях на участке с 1764 по 1778 километр.

