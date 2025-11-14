Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 12:10

На участке трассы М-5 после массового ДТП перекрыто движение

Под Челябинском после массового ДТП перекрыто движение на участке трассы М-5

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На федеральной трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств, сообщили в ГАИ. Движение на значительном участке дороги временно перекрыто, пострадавших нет.

Госавтоинспекция информирует о дорожной обстановке: на 1774-м км М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) произошло дорожно-транспортное происшествие, без пострадавших, с участием шести транспортных средств, между городами Златоуст и Миасс, — отмечено в сообщении.

Сотрудники ГАИ временно остановили движение в обоих направлениях на участке с 1764 по 1778 километр.

Ранее в Зеленограде водитель грузовика сбил мальчика, пересекавшего дорогу на самокате. Инцидент произошел, когда водитель выполнял поворот с Центрального проспекта и не убедился в безопасности маневра.

До этого сообщалось, что на трассе «Амур» в Забайкальском крае застряли сотни фур, они стояли в пробке более двух суток. Авто доставляют грузы с Дальнего Востока в европейскую часть России. Затор произошел в районе поселка Ерофей Павлович. Пробка длиною 12 км образовалась после выпадения снега и заморозков. Фуры застряли на перевалах, часть из них передвигается на летней резине.

ДТП
трассы
фуры
Челябинская область
