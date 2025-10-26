Более 100 фур застряли на двое суток на трассе в Забайкальском крае

Более 100 фур застряли на двое суток на трассе в Забайкальском крае Сотни фур выстроились в большую пробку на трассе в Забайкальском крае

На трассе «Амур» в Забайкальском крае застряли сотни фур, они стоят в пробке более двух суток, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что авто доставляют грузы с Дальнего Востока в европейскую часть России.

По информации авторов, затор произошел в районе поселка Ерофей Павлович. Пробка длиною 12 км образовалась после выпадения снега и заморозков. На канале сообщили, что фуры застряли на перевалах, часть из них передвигается на летней резине. На канале со ссылкой на очевидцев рассказали, что среди застрявших в пробке есть автовозы. Они должны были доставить машины из Владивостока.

Ранее очередь из 1600 грузовых машин образовалась на границе Литвы и Белоруссии. Вильнюс ограничил работу двух КПП из шести, в результате чего на стороне республики возникла пробка.

Перед этим на трассе «Байкал» образовалась «царь-пробка» длиной 20 километров. Заторы были зафиксированы в направлении Улан-Удэ. Уточнялось, что наибольшей плотности автомобильное движение достигло в районе Байкальска и Солзана. В итоге движение было открыто только в сторону Иркутска.