Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 11:56

Более 100 фур застряли на двое суток на трассе в Забайкальском крае

Сотни фур выстроились в большую пробку на трассе в Забайкальском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На трассе «Амур» в Забайкальском крае застряли сотни фур, они стоят в пробке более двух суток, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что авто доставляют грузы с Дальнего Востока в европейскую часть России.

По информации авторов, затор произошел в районе поселка Ерофей Павлович. Пробка длиною 12 км образовалась после выпадения снега и заморозков. На канале сообщили, что фуры застряли на перевалах, часть из них передвигается на летней резине. На канале со ссылкой на очевидцев рассказали, что среди застрявших в пробке есть автовозы. Они должны были доставить машины из Владивостока.

Ранее очередь из 1600 грузовых машин образовалась на границе Литвы и Белоруссии. Вильнюс ограничил работу двух КПП из шести, в результате чего на стороне республики возникла пробка.

Перед этим на трассе «Байкал» образовалась «царь-пробка» длиной 20 километров. Заторы были зафиксированы в направлении Улан-Удэ. Уточнялось, что наибольшей плотности автомобильное движение достигло в районе Байкальска и Солзана. В итоге движение было открыто только в сторону Иркутска.

фуры
пробки
амур
трассы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция изъяла у подростка ядовитых змей
Песков предупредил о жестком ответе на удары ВСУ вглубь России
Стало известно о возможностях «Буревестника» по обходу ПВО
Путин спрогнозировал поведение ВСУ на двух направлениях
Захарова призвала «бить в колокола» из-за режимов в странах Балтии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 октября: где сбои в РФ
Захарова раскрыла, с чем борется народная дипломатия
В парижском аэропорту задержали одного из подозреваемых в ограблении Лувра
Над двумя российскими регионами перехватили 18 дронов ВСУ
Дело о самоволке автора «Солдатской правды» закрыли
Стало известно, сможет ли ЕС преодолеть зависимость от лития из Китая
Более 100 фур застряли на двое суток на трассе в Забайкальском крае
Чернышов назвал главный минус «бумажного террора» в школах
Россиян предупредили об опасности одного предмета интерьера
Трамп надеется на хорошую сделку с Си Цзиньпином
Украинский беспилотник трижды атаковал машину скорой помощи
«Мы охотимся»: министр обороны Британии сделал Путину неожиданное признание
На Западе заявили, что недооценивали мощь российского оружия
Волчанск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 октября
Раскрыто, что обеспечивает «Буревестнику» неограниченную дальность полета
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.