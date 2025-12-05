Литва попросила пересчитать застрявшие в Белоруссии фуры

Литовские власти обратились в Ассоциацию международных автомобильных перевозок, чтобы уточнить, сколько фур с литовскими номерами задержано на территории Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на главу местной ассоциации грузоперевозчиков «Линава» Эрландаса Микенаса. По его словам, сейчас в Литве нет единого понимания, сколько именно грузовиков все еще находятся на территории соседней страны.

По нашей просьбе международная ассоциация на уровне генерального секретаря обратилась к белорусской таможне и министру транспорта с просьбой предоставить список с государственными номерами задержанных фур и объяснить причину задержания, — сказал Микенас.

Премьер-министр Инга Ругинене оценила число фур примерно в 280, тогда как Микенас утверждает, что речь идет как минимум о 1250 тягачах и более чем 2 тыс. полуприцепов с литовской регистрацией.

Ранее министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились в Европейскую комиссию с просьбой оказать содействие в возвращении примерно 100 грузовых фур, которые оказались заблокированы на территории Белоруссии. Машины застряли там после того, как Вильнюс закрыл единственный пункт пропуска на границе между двумя странами. Теперь литовская сторона заявляет, что Минск не разрешает этим транспортным средствам вернуться.