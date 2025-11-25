Лукашенко допустил политическое давление на водителей литовских фур Лукашенко: Литва может давить на водителей застрявших на границе фур

Литовские власти могут пытаться повлиять на водителей большегрузов, оставшихся на территории Белоруссии, вынуждая их занимать некоторую позицию, в том числе политическую, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он выступил на встрече с госсекретарем республиканского Совета безопасности Александром Вольфовичем, сообщает БелТА.

Вы же понимаете, и будут подталкивать водителей к тому, чтобы они занимали определенную позицию, в том числе политическую. Надо было объяснить людям, что происходит, как происходит, кто кому должен, в конце концов, — сказал Лукашенко.

Он пообещал, что представители СМИ смогут пообщаться с водителями большегрузов. Их около 1,8 тыс., из России, Белоруссии, Литвы и Казахстана.

Ранее Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что более 200 литовских грузовых автомобилей, въехавших в страну с российской территории, размещены на белорусских складах временного хранения. Транспортные средства находятся под постоянным таможенным контролем и распределены по различным регионам страны в соответствии с установленными процедурами.

До этого Лукашенко заявил о возможности конфискации литовских грузовых автомобилей при отсутствии разрешения текущей ситуации. Глава государства акцентировал, что белорусская сторона готова возобновить полноценное функционирование границы, которую изначально не закрывала.