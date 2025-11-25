День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 16:04

Лукашенко допустил политическое давление на водителей литовских фур

Лукашенко: Литва может давить на водителей застрявших на границе фур

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Литовские власти могут пытаться повлиять на водителей большегрузов, оставшихся на территории Белоруссии, вынуждая их занимать некоторую позицию, в том числе политическую, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он выступил на встрече с госсекретарем республиканского Совета безопасности Александром Вольфовичем, сообщает БелТА.

Вы же понимаете, и будут подталкивать водителей к тому, чтобы они занимали определенную позицию, в том числе политическую. Надо было объяснить людям, что происходит, как происходит, кто кому должен, в конце концов, — сказал Лукашенко.

Он пообещал, что представители СМИ смогут пообщаться с водителями большегрузов. Их около 1,8 тыс., из России, Белоруссии, Литвы и Казахстана.

Ранее Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что более 200 литовских грузовых автомобилей, въехавших в страну с российской территории, размещены на белорусских складах временного хранения. Транспортные средства находятся под постоянным таможенным контролем и распределены по различным регионам страны в соответствии с установленными процедурами.

До этого Лукашенко заявил о возможности конфискации литовских грузовых автомобилей при отсутствии разрешения текущей ситуации. Глава государства акцентировал, что белорусская сторона готова возобновить полноценное функционирование границы, которую изначально не закрывала.

Белоруссия
Александр Лукашенко
Литва
фуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Меган Маркл заподозрили в клептомании
Российские строители обнаружили взрывоопасную «заначку»
На юге Таиланда началась масштабная эвакуация из-за сильного наводнения
Суд ЕС вынудил Польшу признавать однополые браки
Появились кадры встречи Путина с беркутами в Киргизии
В Киеве оценили ключевые элементы плана США по урегулированию
В России предложили разбирать кейсы блогеров на лекциях по основам семьи
Собчак похвасталась кольцом за 6 млн рублей
Удар «Кинжала» и сбитая миной «Баба-яга»: новости СВО на вечер 25 ноября
В Госдуме ответили, почему Евросоюз отказался от своего плана по Украине
Нашли крайнюю: суд оправдал женщину, обвиняемую в убийстве пенсионерки
Врач обозначила главные ошибки в лечении насморка
Суд отказал в возврате квартиры обманутой мошенниками пенсионерке
Виктория Боня раскрыла стоимость онлайн-обучения дочери
Врач предупредила об опасных последствиях запущенного насморка
Союзники Киева приняли окончательное решение по мирному плану США
Двухлетняя девочка пострадала из-за комплекта «Хэппи Мил»
Стубб назвал ближайшие дни для Украины решающими
Сябитова поддержала идею ввести лекции для будущих родителей в институтах
Появились кадры встречи Путина в Киргизии
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.