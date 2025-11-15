Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 19:07

В Белоруссии назвали количество размещенных в стране литовских фур

ГТК Белоруссии: свыше 200 литовских фур пребывают на временных складах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Более 200 литовских грузовых автомобилей, въехавших в Белоруссию с российской территории, размещены на белорусских складах временного хранения, сообщил Государственный таможенный комитет республики в Telegram-канале. Транспортные средства находятся под постоянным таможенным контролем и распределены по различным регионам страны в соответствии с установленными процедурами.

Продолжается обеспечение доставки в установленные места литовских транспортных средств, въезжающих со стороны России. Такие фуры размещаются в разных регионах страны на складах временного хранения ведомственных ПТО и находятся под таможенным контролем. В указанных местах уже размещено 230 грузовиков, — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности конфискации литовских грузовых автомобилей при отсутствии разрешения текущей ситуации. Глава государства акцентировал, что белорусская сторона готова возобновить полноценное функционирование границы, которую изначально не закрывала.

В свою очередь председатель национального центра по управлению кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил о намерении властей повторно обратиться к Белоруссии с просьбой разрешить проезд заблокированных грузовых автомобилей. Чиновник отметил, что первоначальная попытка достичь договоренностей не принесла результата вследствие разногласий относительно формата проведения переговоров.

