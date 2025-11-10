Лукашенко рассказал, что будет с литовскими фурами в Белоруссии

Литовские грузовые автомобили на территории Белоруссии могут быть конфискованы при отсутствии разрешения ситуации, передает заявление президента страны Александра Лукашенко БелТА. Глава государства подчеркнул готовность Минска возобновить работу границы, которую белорусская сторона не закрывала.

Все литовские транспортные средства сосредоточены на контрольно-пропускных пунктах под охраной для предотвращения обвинений в адрес Белоруссии, отметил он. За обеспечение защиты установлен суточный платеж в размере около €120 (11 260 рублей) за каждый автомобиль.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что решение Литвы о временном закрытии границы продиктовано желанием получить политические дивиденды за счет конфронтации. По его оценке, прибалтийское государство рассчитывает таким способом привлечь внимание и финансовую помощь Европейского союза.

Кроме того, в пресс-службе МИД Белоруссии сообщили, что литовские власти вводят в заблуждение собственных перевозчиков, пытаясь возложить ответственность за ситуацию на границе на Минск. В ведомстве отметили, что с удивлением восприняли подобные заявления.