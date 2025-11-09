Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
МИД Белоруссии объяснил, зачем Литва на самом деле закрыла границу

Рыженков: Литва закрыла границу в попытке заработать политических очков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Решение Литвы о временном закрытии границы с Белоруссией продиктовано стремлением заработать политические очки на конфронтационной риторике, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1». По его мнению, страна Прибалтики рассчитывает таким образом привлечь внимание и финансовую поддержку Европейского союза.

Вся эта конфронтация от их безудержного желания заработать на вот этом конфликтном потенциале. То есть заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, что «мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это». Потому что по-другому никак страны Балтии себя проявить не могут от слова совсем, — уточнил политик.

Рыженков провел параллель с недавним польским опытом, когда после аналогичных действий на границе ЕС выделил Варшаве миллиарды евро на обустройство пограничной инфраструктуры. Вильнюс осознанно идет на экономические потери ради таких «подачек».

Литовские перевозчики оценивают закрытие границ в $1 млрд (81 млрд рублей). По словам Рыженкова, такая сумма является астрономической для литовской экономики и не учитывает долгосрочные репутационные издержки. Он выразил убежденность, что подобные шаги не соответствуют интересам развития государства и наносят ущерб благосостоянию литовского народа.

Ранее сообщалось, что часть стран — участниц Европейского союза ввела собственные ограничения на въезд туристов из России. Это произошло еще до принятия такого решения Еврокомиссией. Среди государств оказались Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды.

