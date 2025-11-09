Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 10:24

Cтраны ЕС ввели свои ограничения на въезд россиян еще до решения ЕК

Сессия Европарламента в Страсбурге Сессия Европарламента в Страсбурге Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Часть стран-участниц Европейского союза ввела собственные ограничения на въезд туристов из России, заявил доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев. По его словам, которые приводит ТАСС, это произошло еще до принятия такого решения Еврокомиссией. Среди государств оказались Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды.

Страны, приостановившие выдачу туристических виз: Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды. Въезд для туристов из России, как правило, закрыт, даже при наличии визы другой шенгенской страны (страны Балтии), — сказал Гареев.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры на визовые ограничения Европейского союза в отношении ее граждан. Дипломат подчеркнула, что данные меры должны учитывать национальные интересы Москвы.

Захарова также заявила, что решение Еврокомиссии об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам негативно отразится на экономическом состоянии ЕС. По ее мнению, ограничения приведут к потере значительных доходов.

