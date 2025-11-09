Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 08:41

В МИД России заговорили об ответе на визовые ограничения ЕС

Захарова: ответ на визовые ограничения ЕС должен учитывать интересы России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия примет ответные меры на визовые ограничения Европейского союза в отношении ее граждан, заявила в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом дипломат подчеркнула, что данные меры должны учитывать национальные интересы Москвы.

Ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом в первую очередь наших национальных интересов, — заявила Захарова.

Она также заявила, что решение Еврокомиссии об ограничении выдачи многократных шенгенских виз россиянам негативно отразится на экономическом состоянии ЕС. По мнению Захаровой, ограничения приведут к потере значительных доходов от российских туристов в условиях уже существующих финансовых нагрузок.

Кроме того, Захарова прокомментировала рекордные показатели дезертирства в Вооруженных силах Украины. Она призвала граждан страны продолжать бороться за свою свободу. Захарова также связала массовую мобилизацию для так называемых мясных штурмов на Украине с детским увлечением президента Владимира Зеленского мясорубкой.

