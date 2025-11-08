Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 14:31

«Вот и ответ»: Захарова объяснила любовь Зеленского к «мясным штурмам»

В МИД России объяснили штурмы ВСУ любовью Зеленского к мясорубке

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Массовая мобилизация для так называемых «мясных штурмов» напрямую связана с детским увлечением украинского главы Владимира Зеленского мясорубкой, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат провела параллель между текущей политикой президента Украины и его детскими играми с кухонным предметом.

Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в «мясные штурмы». Кто во что играл в детстве, — написала представитель МИД.

Ранее мать Зеленского Римма в интервью 2019 года рассказывала о детском увлечении сына советской мясорубкой. Эта информация вновь привлекла внимание в контексте текущей политики украинского главы, направляющего десятки тысяч граждан в бои на территории Донбасса.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил о практически полном уничтожении подразделений украинской бригады и полка во время «мясных штурмов» в Сумской области. По его данным, пополнение штурмовых групп осуществляется за счет военнослужащих 68-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.

