08 ноября 2025 в 10:40

Мать Зеленского рассказала об опасных играх сына

Мать Зеленского заявляла, что сын любил играть с мясорубкой

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Мать президента Украины Владимира Зеленского Римма рассказывала, что в детстве будущий украинский лидер больше всего любил играть со старой советской мясорубкой, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны». Как отмечается, интервью, опубликованное еще в 2019 году, внезапно стало особенно актуальным, поскольку Зеленский принуждает десятки тысяч украинцев оказаться в тяжелых условиях на Донбассе, словно бросая их в мясорубку.

Был в детском саду центром внимания, всех собирал вокруг себя, игры придумывал. А вернувшись из садика, больше всего любил играть с мясорубкой — еще той, старой, советской,приводят авторы канала цитату из интервью.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко хочет убедить население страны в ошибках Зеленского на пути Украины в Евросоюз. Он отметил, что европейские страны критикуют Киев за то, что власть там пытаются не просто централизовать, а узурпировать.

До этого Порошенко заявил, что из-за укрепления власти Зеленского Киев может потерять партнеров на Западе. По его словам, президент Украины превратил правоохранительные органы в свое оружие,

