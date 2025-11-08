Мать президента Украины Владимира Зеленского Римма рассказывала, что в детстве будущий украинский лидер больше всего любил играть со старой советской мясорубкой, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны». Как отмечается, интервью, опубликованное еще в 2019 году, внезапно стало особенно актуальным, поскольку Зеленский принуждает десятки тысяч украинцев оказаться в тяжелых условиях на Донбассе, словно бросая их в мясорубку.

Был в детском саду центром внимания, всех собирал вокруг себя, игры придумывал. А вернувшись из садика, больше всего любил играть с мясорубкой — еще той, старой, советской, — приводят авторы канала цитату из интервью.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко хочет убедить население страны в ошибках Зеленского на пути Украины в Евросоюз. Он отметил, что европейские страны критикуют Киев за то, что власть там пытаются не просто централизовать, а узурпировать.

До этого Порошенко заявил, что из-за укрепления власти Зеленского Киев может потерять партнеров на Западе. По его словам, президент Украины превратил правоохранительные органы в свое оружие,