Из-за укрепления власти президента Украины Владимира Зеленского Киев может потерять партнеров на Западе, заявил газете Politico экс-глава государства Петр Порошенко. Он отметил, что Зеленский превратил правоохранительные органы в свое оружие, а нападки на антикоррупционных активистов стали вызывать сомнения за рубежом по поводу поддержки Киева.

Когда <…> антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто <…> оспаривает поддержку Украины, — сказал Порошенко.

Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что Зеленский продолжает добиваться увеличения западной помощи для затягивания противостояния с Россией, игнорируя волю собственного народа. Киев скрывает от иностранных партнеров отсутствие военных резервов для продолжения боевых действий в течение следующих двух-трех лет, отметили там.

До этого Франция, Италия и Бельгия отклонили инициативу по использованию замороженных российских активов, оставшись в меньшинстве, тогда как остальные государства ЕС выступают за их передачу Украине. Вероятной причиной такого решения называют обеспокоенность этих стран ввиду их финансовых обязательств в случае признания международным судом законности претензий РФ.