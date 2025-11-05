Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 11:07

Порошенко раскрыл, что грозит Украине из-за укрепления власти Зеленского

Порошенко: Украина может потерять союзников на Западе из-за Зеленского

Петр Порошенко Петр Порошенко Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за укрепления власти президента Украины Владимира Зеленского Киев может потерять партнеров на Западе, заявил газете Politico экс-глава государства Петр Порошенко. Он отметил, что Зеленский превратил правоохранительные органы в свое оружие, а нападки на антикоррупционных активистов стали вызывать сомнения за рубежом по поводу поддержки Киева.

Когда <…> антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто <…> оспаривает поддержку Украины, — сказал Порошенко.

Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что Зеленский продолжает добиваться увеличения западной помощи для затягивания противостояния с Россией, игнорируя волю собственного народа. Киев скрывает от иностранных партнеров отсутствие военных резервов для продолжения боевых действий в течение следующих двух-трех лет, отметили там.

До этого Франция, Италия и Бельгия отклонили инициативу по использованию замороженных российских активов, оставшись в меньшинстве, тогда как остальные государства ЕС выступают за их передачу Украине. Вероятной причиной такого решения называют обеспокоенность этих стран ввиду их финансовых обязательств в случае признания международным судом законности претензий РФ.

Украина
Владимир Зеленский
Петр Порошенко
Запад
президенты
