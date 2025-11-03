Три западных государства выступили против интересов Украины

CDS: Франция, Италия и Бельгия выступили против передачи активов России Украине

Три государства — члена Европейского союза заняли позицию, противоречащую интересам Киева. Франция, Италия и Бельгия выступили против инициативы по использованию замороженных российских средств, не поддержав мнение большинства европейских стран, которые призывают направить эти активы на помощь Киеву, сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Италия и Франция не поддерживают передачу замороженных российских средств Украине: вероятно, правительства обеих стран обеспокоены своими финансовыми обязательствами, если международный суд признает возможные претензии Москвы законными, — указано в сообщении.

Бельгия присоединилась к ним, поскольку значительная часть замороженных капиталов размещена на брюссельской платформе Euroclear. Таким образом, доступ к российским активам, которые могли бы стать критически важными для Украины, остается заблокированным на фоне нехватки финансирования.

Ранее сообщалось, что одобрение так называемого «репарационного кредита» для Украины может привести к разрушительным результатам для экономик западных стран. Эксперты проводят исторические параллели и оценивают возможные риски принятия подобных решений.