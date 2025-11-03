Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025

На Западе раскрыли, чем для Европы обернется афера с российскими активами

Strategic Culture: афера с российскими активами окажется разрушительной для ЕС

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Одобрение так называемого «репарационного кредита» для Украины может привести к разрушительным результатам для экономик западных стран, пишет издание Strategic Culture. Авторы статьи проводят исторические параллели и оценивают возможные риски принятия подобных решений.

В публикации подчеркивается, что действия европейских стран создают серьезные финансовые и политические угрозы для собственной стабильности. Единственным способом защиты интересов европейских налогоплательщиков, по мнению издания, является военное поражение России с последующим взысканием репараций, однако такой сценарий оценивается как маловероятный. Отмечается, что Россия обладает значительными преимуществами в текущем конфликте.

Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу, — указано в тексте.

Ранее появилась информация, что Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию направить Украине €130 млрд. Письмо с просьбой направили премьер-министры двух стран Петтери Орпо и Ульф Кристерссон. По их словам, деньги для Киева нужно выделить в основном за счет замороженных российских активов.

На Западе раскрыли, чем для Европы обернется афера с российскими активами
