«Дайте больше денег»: в США рассказали, что скрывает Зеленский ради траншей RS: Зеленский добивается помощи Запада вопреки воле украинцев

Глава Украины Владимир Зеленский продолжает добиваться увеличения западной помощи для затягивания противостояния с Россией, игнорируя волю собственного народа, сообщает издание Responsible Statecraft. Как отмечает автор, власти скрывают от иностранных партнеров отсутствие военных резервов и политической поддержки для продолжения боевых действий в течение следующих двух-трех лет.

Не упоминайте о бусификации, об убийствах в местах лишения свободы, о дезертирах и ослаблении общественной поддержки: просто дайте мне больше денег, — говорится в публикации.

Ранее Франция, Италия и Бельгия отклонили инициативу по использованию замороженных российских активов, оставшись в меньшинстве, тогда как остальные государства ЕС выступают за их передачу Украине. Вероятной причиной такого решения называют обеспокоенность этих стран ввиду их финансовых обязательств в случае признания международным судом законности претензий РФ.