Германия вновь отказала Украине в поставках крылатых ракет

Германия по-прежнему не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus, сообщает Handelsblatt. Решение Берлина остается неизменным, несмотря на неоднократные просьбы Киева и давление союзников.

По информации из газеты, отказ от поставок вооружений можно считать продуманным политическим решением: поддержать оборонный потенциал Украины, не поставляя ей свое вооружение напрямую. Так, власти Германии планируют увеличить финансовую помощь Киеву на €3 млрд (280 млрд рублей) в 2026 году. Эти средства власти страны смогут использовать для разработки собственного дальнобойного оружия, включая проект крылатых ракет «Фламинго».

Ранее Евросоюз выделил Украине очередной транш финансовой помощи в размере €1,8 млрд (168 млрд рублей). Совет ЕС принял решение о пятой регулярной выплате в рамках программы Ukraine Facility, отметив выполнение Киевом необходимых условий для получения этих средств.

До этого The Economist сообщил, что Украине потребуется около $389 млрд финансовой и военной поддержки с 2026 по 2029 год для продолжения противостояния с Россией. Аналитики прогнозируют рост военных расходов Киева и указывают на возможные источники финансирования, включая бюджет ЕС и замороженные российские активы.