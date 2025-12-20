Новый год-2026
20 декабря 2025 в 14:55

Белоусов принял участие в новогодней «Елке желаний»

Министр обороны России Белоусов исполнит новогодние желания троих детей

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru
Министр обороны России Андрей Белоусов исполнит новогодние желания троих детей в рамках акции «Елка желаний», сообщили NEWS.ru в ведомстве. Дети из Курска и Саратовской области хотят посетить на праздники Москву.

Глава российского военного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку сестер Василисы и Елизаветы Рудаковых из Курска, которые хотят посетить Центральный парк «Патриот» и Кремлевскую новогоднюю елку в Москве, — говорится в сообщении.

Белоусов также исполнит мечту Ильи Жуланова из Саратовской области. Мальчик изъявил желание встретить новый год в столице России и посетить Московский Кремль.

Ранее президент РФ Владимир Путин поучаствовал в акции «Елка желаний». Глава государства по традиции выбрал три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями. В одном из писем пятилетний Тимур из ХМАО рассказал о мечте побывать сотрудником ДПС.

Позже Путин исполнил новогодние мечты двоих детей, обратившихся к нему в рамках подготовки к ежегодной прямой линии. Подарки получили 11-летний Владимир, который попросил у президента-тезки кимоно, и юнармеец Егор из Алтайского края, мечтавший полетать на сверхлегком самолете.

