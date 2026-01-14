Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 00:43

Представители США провели тайные переговоры с иранской оппозицией

Axios: спецпосланник Уиткофф тайно встретился с сыном последнего шаха Ирана

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф провел секретную встречу с Реза Пехлеви, изгнанным сыном последнего шаха Ирана, информирует портал Axios, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации США. Встреча, по данным издания, прошла в выходные, 10–11 января.

Центральной темой переговоров стала ситуация с протестами, охватившими Иран. Пехлеви позиционирует себя в качестве потенциальной фигуры переходного периода на случай политических изменений в стране.

Это была первая встреча на высоком уровне между иранской оппозицией и администрацией Трампа с момента начала протестов 15 дней назад, — указало издание.

Ранее Пехлеви заявил о готовности вернуться на родину «при первой же возможности» спустя десятилетия после свержения его отца. В эфире телеканала Fox News он отметил, что последний раз был в стране в 1978 году.

Позже политолог-международник Вадим Козюлин отметил, что сын свергнутого иранского шаха, пользующийся поддержкой США, не годится на роль серьезного лидера Исламской Республики. По его мнению, даже в случае успеха иранских протестов Пехлеви, скорее всего, заменят на кого-то другого.

Иран
США
Стив Уиткофф
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Штраф за пародию на SHAMAN, иноагентство, «отмена»: как живет Гудков
ПВО отразила атаку дронов ВСУ на три региона России
Прокуратура проверит московский ТЦ после гибели птиц
«Это произошло впервые»: ICE задержала сотрудника горсовета Нью-Йорка
Фаза Луны сегодня, 14 января: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку
В Евросоюзе неожиданно допустили переговоры с Россией
Власти штатов против силовиков: США грозит смута после убийства активистки
Три страны выступили с предостережением для США
Волнующее жителей Болгарии строительство затормозили
Представители США провели тайные переговоры с иранской оппозицией
Личная жизнь, конфликты с близкими, новые роли: где сейчас Любовь Толкалина
Суд окончательно оправдал европейского политика, поддержавшего СВО
«Тяжелые новости»: Гладков сообщил о гибели жителя Белгородской области
Третий житель Урала стал мультимиллионером благодаря лотерее
«Дурак»: военкор раскритиковал Сырского за слова о планах России
Приметы 14 января — старый Новый год: первый гость и магия начала года
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 января 2026 года
Делом о смерти младенцев в Новокузнецке займутся на федеральном уровне
Люди могут столкнуться с новыми побочками из-за вакцин от коронавируса
Легковой автомобиль опрокинулся на ТТК в Москве
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.