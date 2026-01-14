Представители США провели тайные переговоры с иранской оппозицией

Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф провел секретную встречу с Реза Пехлеви, изгнанным сыном последнего шаха Ирана, информирует портал Axios, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации США. Встреча, по данным издания, прошла в выходные, 10–11 января.

Центральной темой переговоров стала ситуация с протестами, охватившими Иран. Пехлеви позиционирует себя в качестве потенциальной фигуры переходного периода на случай политических изменений в стране.

Это была первая встреча на высоком уровне между иранской оппозицией и администрацией Трампа с момента начала протестов 15 дней назад, — указало издание.

Ранее Пехлеви заявил о готовности вернуться на родину «при первой же возможности» спустя десятилетия после свержения его отца. В эфире телеканала Fox News он отметил, что последний раз был в стране в 1978 году.

Позже политолог-международник Вадим Козюлин отметил, что сын свергнутого иранского шаха, пользующийся поддержкой США, не годится на роль серьезного лидера Исламской Республики. По его мнению, даже в случае успеха иранских протестов Пехлеви, скорее всего, заменят на кого-то другого.