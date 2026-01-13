Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 20:06

Политолог оценил шансы Пехлеви возглавить Иран на волне протестов

Политолог Козюлин: Реза Пехлеви — младший непригоден на роль лидера Ирана

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сын свергнутого иранского шаха Реза Пехлеви — младший, пользующийся поддержкой США, не годится на роль серьезного лидера Исламской Республики, сказал NEWS.ru политолог-международник Вадим Козюлин. По его мнению, даже в случае успеха иранских протестов Пехлеви, скорее всего, заменят на кого-то другого.

Это человек, явно непригодный на роль серьезного лидера, и сами США его оценивают так же. Понятно, что в нынешней ситуации его связь с Вашингтоном — недостаток. Шансы у него есть, но старшее поколение иранцев и большое количество молодежи вряд ли будут ему доверять, — сказал Козюлин.

Он отметил, что имидж Пехлеви-младшего омрачен скандалами. Поэтому иранская оппозиция найдет себе другого лидера, полагает эксперт.

Скорее всего, если протесты в Иране выльются в реальный переворот, то там найдется какой-то свой, новый лидер, который затмит Пехлеви. Кроме того, не исключен вариант, что и США поначалу могут использовать Пехлеви для свержения Хаменеи, а затем поставить там кого-то другого, — подчеркнул Козюлин.

Ранее Пехлеви заявил о готовности вернуться на родину «при первой же возможности» спустя десятилетия после свержения его отца. В эфире телеканала Fox News он отметил, что последний раз был в стране в 1978 году.

Иран
протесты в Иране
вмешательства
США
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине раскрыли ситуацию в Киеве
Chevron подтвердила, что зафрахтованный танкер атаковал БПЛА
«Должны выжить»: Рютте поменял цель Киеву
Власти Казахстана заявили о воздушном инциденте с российским самолетом
Штурм допустила, что Долина не отдает квартиру Лурье из мелкой мести
Полиция Ирана задержала 297 бунтовщиков
Медитация для новичков, или релакс на дому: лучшие способы снять стресс
Политолог объяснил готовность Санду «сдать» Молдавию Румынии
Врач из России прикрыла иностранцев-сифилитиков и получила срок
Матвиенко оценила работу российских журналистов
Роковые ошибки Пугачевой: как Примадонна разрушила свою империю
Массовая гибель младенцев в роддоме вызвала недоумение у биолога
Позвал греться и привел друзей: на Урале изнасиловали пьяную девочку
Украинцы предстанут перед судом в Германии по делу о диверсии
Политолог оценил шансы Пехлеви возглавить Иран на волне протестов
Известная компания решила провести массовые кадровые чистки
Был легендой — стал иудой? Почему капитан «Локо» Баринов ушел в ЦСКА
За Долину берутся приставы, лютый холод до -23 в Москве: что дальше
Озвучена главная особенность российской ракеты «Буревестник»
Экс-вице-губернатора Ивановской области задержали за коррупцию
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.