Политолог оценил шансы Пехлеви возглавить Иран на волне протестов

Сын свергнутого иранского шаха Реза Пехлеви — младший, пользующийся поддержкой США, не годится на роль серьезного лидера Исламской Республики, сказал NEWS.ru политолог-международник Вадим Козюлин. По его мнению, даже в случае успеха иранских протестов Пехлеви, скорее всего, заменят на кого-то другого.

Это человек, явно непригодный на роль серьезного лидера, и сами США его оценивают так же. Понятно, что в нынешней ситуации его связь с Вашингтоном — недостаток. Шансы у него есть, но старшее поколение иранцев и большое количество молодежи вряд ли будут ему доверять, — сказал Козюлин.

Он отметил, что имидж Пехлеви-младшего омрачен скандалами. Поэтому иранская оппозиция найдет себе другого лидера, полагает эксперт.

Скорее всего, если протесты в Иране выльются в реальный переворот, то там найдется какой-то свой, новый лидер, который затмит Пехлеви. Кроме того, не исключен вариант, что и США поначалу могут использовать Пехлеви для свержения Хаменеи, а затем поставить там кого-то другого, — подчеркнул Козюлин.

Ранее Пехлеви заявил о готовности вернуться на родину «при первой же возможности» спустя десятилетия после свержения его отца. В эфире телеканала Fox News он отметил, что последний раз был в стране в 1978 году.