Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана Эрдоган предупредил об опасности вмешательства в дела Ирана для всего региона

Любое внешнее вмешательство в дела Ирана недопустимо, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. По его мнению, подобные действия представляют значительную угрозу стабильности для всего ближневосточного региона, передает телеканал NTV.

Мы совершенно уверены, что внешнее вмешательство [в дела исламской республики] представляет значительные риски для всего региона. Дипломатическое решение вопросов, имеющихся с Ираном, включая ядерное досье, является наиболее разумным подходом, — сказал Эрдоган.

Ранее агентство ISNA сообщало, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана состоятся в пятницу 6 февраля в Омане. Участие во встречи примут заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, а также, возможно, зять американского лидера Джаред Кушнер.

Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что США и Иран могут заключить ядерную сделку. По его словам, сценарий соглашения выглядит реалистичным, если будет предусматривать смягчение санкций в обмен на сотрудничество с американскими компаниями.