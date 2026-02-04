Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 18:46

Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана

Эрдоган предупредил об опасности вмешательства в дела Ирана для всего региона

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Любое внешнее вмешательство в дела Ирана недопустимо, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. По его мнению, подобные действия представляют значительную угрозу стабильности для всего ближневосточного региона, передает телеканал NTV.

Мы совершенно уверены, что внешнее вмешательство [в дела исламской республики] представляет значительные риски для всего региона. Дипломатическое решение вопросов, имеющихся с Ираном, включая ядерное досье, является наиболее разумным подходом, — сказал Эрдоган.

Ранее агентство ISNA сообщало, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана состоятся в пятницу 6 февраля в Омане. Участие во встречи примут заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, а также, возможно, зять американского лидера Джаред Кушнер.

Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что США и Иран могут заключить ядерную сделку. По его словам, сценарий соглашения выглядит реалистичным, если будет предусматривать смягчение санкций в обмен на сотрудничество с американскими компаниями.

Турция
Иран
Реджеп Тайип Эрдоган
вмешательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд РФ подтвердил 13 лет колонии за попытку теракта
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти
Погибшего в зоне СВО российского актера запретили на Украине
Названы самые распространенные поломки китайских автомобилей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.