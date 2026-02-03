Политолог оценил вероятность ядерной сделки между США и Ираном Политолог Дудаков не исключил, что США и Иран могут заключить ядерную сделку

США и Иран могут заключить ядерную сделку, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, сценарий соглашения выглядит реалистичным, если будет предусматривать смягчение санкций в обмен на сотрудничество с американскими компаниями.

Безусловно, имеются перспективы заключения новой ядерной сделки США с Ираном. Тем более, как мы знаем, Тегеран всегда официально декларировал отсутствие желания разрабатывать ядерное оружие. Иран заинтересован в разработке мирного атома. Это необходимо для того, чтобы можно было использовать атомную энергию для развития своей экономики. Если в данном случае в рамках соглашения с американцами удастся достичь смягчения санкций в обмен, например, на то, что американские компании будут предоставлять свои услуги иранской стороне, то такой сценарий, на мой взгляд, был бы вполне реалистичен, — пояснил Дудаков.

По его словам, ключевым препятствием остается крайне жесткая позиция администрации президента США Дональда Трампа. Политолог добавил, что мнение «ястребов» в команде главы Белого дома значительно осложняет переговорный процесс.

Готова ли администрация Трампа, которая занимает очень ястребиную и не самую продуктивную и реалистичную позицию, пойти на смягчение санкций в адрес Ирана? Перспективы есть. Однако она сталкивается с мнением многих ястребов в команде Трампа, поэтому пока, я думаю, что говорить о том, возможно или невозможно заключение ядерной сделки, преждевременно. Американцы будут пытаться навязывать свои условия Ирану. А Тегеран будет довольно жестко отстаивать свои интересы, — резюмировал Дудаков.

Ранее неназванные американские чиновники заявили, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Тегерана — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.