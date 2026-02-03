Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 14:23

Политолог оценил вероятность ядерной сделки между США и Ираном

Политолог Дудаков не исключил, что США и Иран могут заключить ядерную сделку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

США и Иран могут заключить ядерную сделку, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, сценарий соглашения выглядит реалистичным, если будет предусматривать смягчение санкций в обмен на сотрудничество с американскими компаниями.

Безусловно, имеются перспективы заключения новой ядерной сделки США с Ираном. Тем более, как мы знаем, Тегеран всегда официально декларировал отсутствие желания разрабатывать ядерное оружие. Иран заинтересован в разработке мирного атома. Это необходимо для того, чтобы можно было использовать атомную энергию для развития своей экономики. Если в данном случае в рамках соглашения с американцами удастся достичь смягчения санкций в обмен, например, на то, что американские компании будут предоставлять свои услуги иранской стороне, то такой сценарий, на мой взгляд, был бы вполне реалистичен, — пояснил Дудаков.

По его словам, ключевым препятствием остается крайне жесткая позиция администрации президента США Дональда Трампа. Политолог добавил, что мнение «ястребов» в команде главы Белого дома значительно осложняет переговорный процесс.

Готова ли администрация Трампа, которая занимает очень ястребиную и не самую продуктивную и реалистичную позицию, пойти на смягчение санкций в адрес Ирана? Перспективы есть. Однако она сталкивается с мнением многих ястребов в команде Трампа, поэтому пока, я думаю, что говорить о том, возможно или невозможно заключение ядерной сделки, преждевременно. Американцы будут пытаться навязывать свои условия Ирану. А Тегеран будет довольно жестко отстаивать свои интересы, — резюмировал Дудаков.

Ранее неназванные американские чиновники заявили, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Тегерана — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.

сделки
США
Иран
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Советский диктор эмоционально высказалась об ушедшей из жизни Жильцовой
В Госдуме рассказали о последствиях появления иностранных войск на Украине
Имя Аллы Пугачевой всплыло в скандальных файлах Эпштейна
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью одного из новейших дронов
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой
Раскрыты результаты допинг-тестов участников Олимпиады-2026 от России
«Засуетилась рано»: мать убитого мальчика пыталась найти его в день пропажи
Датчане разочаровались в США на фоне скандала с Гренландией
В IBA отреагировали на смену главы попечительского совета ФСБР
Сын Жильцовой назвал причину смерти матери
Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах
Похолодало до -30. Когда будет оттепель? Прогноз погоды в Москве на февраль
Юрист ответил, какие действия подпадают под жестокое обращение с животным
Политолог раскрыл истинный смысл слов Рютте о войсках НАТО на Украине
Ушла из жизни легендарный советский диктор
Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском
Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз
Минфин Украины подсчитал общую сумму кредитов от ЕС
Онколог назвал средний возраст развития рака в России
Автоэксперт рассказал об опасности покупки авто малоизвестных брендов
Дальше
Самое популярное
СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский
Россия

СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Культура

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Россия

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.