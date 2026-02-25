В Киеве раздался взрыв

В Киеве произошел мощный взрыв, рассказало украинское издание «Страна.ua». Журналисты отметили, что хлопок раздался на левом берегу.

Авторы материала уточнили, что причиной взрыва стало возгорание трансформатора. По предварительной информации, в Днепровском районе также вспыхнула подстанция.

Ранее неизвестный бросил гранату в полицейскую машину в Черновицкой области Украины. В результате пострадали двое правоохранителей, им оказывают медицинскую помощь.

Также взрыв прогремел в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в городе Коломыя Ивано-Франковской области Украины. Власти расследовали происшедшее как теракт.

Кроме того, объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись новым массированным атакам. В результате ударов в Киеве получили повреждения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, из-за чего часть жилых кварталов столицы полностью осталась без электроснабжения.

Кроме того, во Львове в ночь на 22 февраля прогремели два взрыва. При этом в городе и области воздушная тревога не объявлялась. Взрывы прозвучали после того, как к месту вызова прибыл патруль полиции.