25 февраля 2026 в 01:53

Калужский аэропорт остановил обслуживание рейсов

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Калужский аэропорт Грабцево временно ввел ограничения в работе, передает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его данным, авиационный узел не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее во время взлета самолета Boeing 737 авиакомпании Batik Air три пассажирских кресла в ряду оторвались от креплений и упали вместе с мужчиной, который на них сидел. Пассажир не пострадал. Бортпроводники быстро пересадили его на другое свободное место. Авиакомпания начала внутреннее расследование.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Казани. Воздушная гавань столицы Татарстана временно не принимала и не отправляла воздушные суда. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, белорусский хоккейный клуб «Динамо» (Минск) не смог вылететь в Сочи на выездную игру регулярного чемпионата КХЛ после гостевой встречи с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Игроки провели в самолете более полутора часов в ожидании разрешения на вылет. Однако в итоге команда в полном составе была вынуждена покинуть борт и остаться на ночевку в Нижнем Новгороде.

