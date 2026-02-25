Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 02:55

В СФ отреагировали на возможную передачу Киеву ядерного оружия

СФ: передача Киеву ядерного оружия приведет к эскалации конфликта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Планы Великобритании и Франции поставить ядерные взрывные устройства на Украину могут привести к резкой эскалации вооруженного конфликта, сообщили в Совете Федерации. Сенаторы отметили, что такой шаг создаст угрозу для всей Европы.

Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего европейского региона, — заявили сенаторы.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предупредил, что Украина непременно применит ядерное оружие против России в случае его получения. Косачев подчеркнул, что последствия такого шага западных стран станут чрезвычайными.

До этого президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ констатировал, что противник отдает себе отчет в катастрофических последствиях использования ядерного оружия. Глава государства также напомнил, что неприятель не гнушается любыми методами, комментируя публикации в СМИ о планах Киева обзавестись ядерным оружием и применить его.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что намерения Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием вопиющим образом противоречат международным правовым нормам.

Совет Федерации
Украина
конфликты
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Социальные пенсии в России вырастут с апреля
Ланьков объяснил, почему его задержали в Риге
Военэксперт ответил, сколько могут продлиться бои за Славянск и Краматорск
Продадут за крипту родную мать: почему наемники раскроют РФ все секреты ВСУ
Замглавы МИД Украины попыталась оспорить национальность Небензи
Целый район одного из крупнейших городов в России остался без света
Над Тульской областью сбили несколько беспилотников ВСУ
На Западе рассказали о волнении на Украине из-за референдума
В России вспыхнул бум увольнений из-за выгораний
Известного шахматиста обвинили в уклонении от обязанностей иноагента
Учитель обществознания ответил на идею убрать предмет из программы 8-го класса
Целую деревню в Белоруссии выставили на продажу по цене нового автомобиля
В Турции потерпел крушение истребитель F-16
Все тайные бункеры Зеленского: сколько их, где прячется президент Украины
В СФ отреагировали на возможную передачу Киеву ядерного оружия
Американские стелс-истребители прибыли на базу в Израиле
В США хотели обнародовать правду об НЛО, но архивы таинственно исчезли
«Буде-Глимт» с Хайкиным выбил «Интер» из Лиги чемпионов
В Петербурге неизвестный трижды ударил ножом в спину прохожего в ТЦ
Трамп раскрыл желания Ирана по поводу ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок
Общество

Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.