В СФ отреагировали на возможную передачу Киеву ядерного оружия СФ: передача Киеву ядерного оружия приведет к эскалации конфликта

Планы Великобритании и Франции поставить ядерные взрывные устройства на Украину могут привести к резкой эскалации вооруженного конфликта, сообщили в Совете Федерации. Сенаторы отметили, что такой шаг создаст угрозу для всей Европы.

Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего европейского региона, — заявили сенаторы.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предупредил, что Украина непременно применит ядерное оружие против России в случае его получения. Косачев подчеркнул, что последствия такого шага западных стран станут чрезвычайными.

До этого президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ констатировал, что противник отдает себе отчет в катастрофических последствиях использования ядерного оружия. Глава государства также напомнил, что неприятель не гнушается любыми методами, комментируя публикации в СМИ о планах Киева обзавестись ядерным оружием и применить его.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что намерения Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием вопиющим образом противоречат международным правовым нормам.