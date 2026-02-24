Зимняя Олимпиада — 2026
Семак объяснил, зачем «Зенит» взял в аренду скандального нападающего

Семак: «Зенит» ничем не рискует, взяв в аренду Дурана

Джон Дуран Джон Дуран Фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press
Сделка с арендой скандального нападающего Джона Дурана может стать обоюдовыгодной, но «Зенит» ничем не рискует, заявил «Чемпионату» главный тренер петербургской команды Сергей Семак. Он назвал заочную конкуренцию с Джоном Кордобой за место в сборной Колумбии одной из возможных мотиваций футболиста.

Сделка по Дурану может стать выгодной для всех. Игрок он очень талантливый. Да, есть вопросы дисциплинарного характера, которые возникали в других клубах, но мы ничем не рискуем. Мы берем его в аренду на три месяца. А у Джона есть мотивация ― проявить себя в противостоянии с Кордобой, который является его конкурентом в сборной Колумбии. У него есть все условия, чтобы проявить себя и выгрызть себе место в старте на чемпионате мира, — сказал Семак.

Дуран выступал за «Астон Виллу», «Аль-Наср» и «Фенербахче». Играя в турецком клубе, форвард угодил в скандал. Празднуя гол в ворота «Галатасарая», Дуран вскочил на щит перед фанатами и схватился за пах. Клуб пожаловался в прокуратуру, обвиняя футболиста в домогательствах и эксгибиционизме.

Ранее бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в интервью NEWS.ru назвал неправильным поведение бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, который готов платить штрафы за возможность подольше оставаться на родине. Он отметил важность командной дисциплины.

футбол
РПЛ
ФК Зенит
Колумбия
