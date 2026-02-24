Итальянка порезала мужа из-за отмененного пенальти «Наполи»

В Неаполе семейный просмотр футбольного матча закончился поножовщиной: женщина ранила мужа, приняв его ругань в адрес арбитра на свой счет, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на карабинеров. Инцидент произошел во время игры чемпионата Италии между «Наполи» и «Аталантой».

40-летний мужчина громко возмущался решением судьи отменить пенальти в ворота соперника. Его 35-летняя жена решила, что проклятия адресованы ей, и часть высказываний восприняла как личное оскорбление, в том числе затрагивающее память ее покойной бабушки. Между супругами вспыхнула ссора: женщина сначала бросила в мужа ножницы, а затем ударила его кухонным ножом.

Все происходило на глазах их 12-летней дочери. Истекающий кровью мужчина пытался вызвать спасателей, пока жена продолжала кидать в него острые предметы — всего в комнате оказалось пять ножей, один из которых застрял в стене. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Женщине предъявили обвинения.

Ранее в Петербурге задержали дворника, подозреваемого в нападении на мужчину с ножом. По данным полиции, инцидент произошел рано утром у магазина на улице Шварца во время массовой драки. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а ранее судимого злоумышленника нашли в тот же день и возбудили уголовное дело.