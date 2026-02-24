Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:24

«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ

Кузнецов считает, что «Краснодар» будет бороться за золотые медали РПЛ

Игроки ФК «Краснодар» радуются забитому мячу в матче Зимнего кубка РПЛ по футболу в Абу-Даби. Справа — автор гола Артем Хмарин (Краснодар) Игроки ФК «Краснодар» радуются забитому мячу в матче Зимнего кубка РПЛ по футболу в Абу-Даби. Справа — автор гола Артем Хмарин (Краснодар) Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
«Краснодар» будет бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил в интервью NEWS.ru бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он считает, что в команде все здорово подстроено друг под друга, хороший коллектив и классный нападающий.

Я думаю, что [Хуан] Боселли будет сменщиком. [Джона] Кордобу не вытеснить. Да и вообще никого — там все отлажено. Схемы, игроки — все здорово подстроено друг под друга. Конечно, как всегда, «Краснодар» будет бороться за чемпионство. Там хороший коллектив и классный нападающий, — сказал Кузнецов.

Ранее ветераны ЦСКА выиграли Кубок легенд, который состоялся 21 и 22 февраля в Москве на арене «Мегаспорт». В решающем матче армейцы одолели «Спартак» в серии пенальти. Третье место заняло «Динамо», которое в матче за бронзу одолело «Зенит». В игре за пятую позицию «Локомотив» оказался сильнее звезд мира. Лучшим бомбардиром турнира стал экс-игрок железнодорожников Владислав Игнатьев — восемь голов.

До этого российский полузащитник Данила Козлов перешел из «Краснодара» в ЦСКА, подписав контракт на три года с опцией продления. По его словам, решение о переходе он принял сразу, как узнал о такой возможности.

