Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 18:20

«Решение принял сразу»: полузащитник «Краснодара» перешел в ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Козлов подписал контракт с ЦСКА на три года

Данила Козлов Данила Козлов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Российский полузащитник Данила Козлов перешел из «Краснодара» в московский футбольный клуб ЦСКА, подписав контракт на три года с опцией продления. По его словам, которые передает пресс-служба красно-синих, решение о переходе он принял сразу, как узнал о такой возможности.

Впервые узнал о таком варианте пару недель назад, и, конечно, реакция была положительной — хотел, чтобы все получилось! Решение принял сразу, а советовался с родными и близкими. Мне нравится стиль, комбинационная игра ЦСКА, — цитирует хавбека пресс-служба ЦСКА.

Он отметил, что со стороны картина на поле выглядит очень привлекательной. Также он добавил, что рад наличию в ЦСКА костяка, собранного из топовых российских футболистов, и выразил уверенность, что они помогут ему в адаптации.

Ранее бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов посоветовал главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину уезжать работать в Эстонию. Он аргументировал свою идею тем, что национальная команда РФ в течение последних 10 лет не имеет четкой стратегии развития.

