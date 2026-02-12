«Решение принял сразу»: полузащитник «Краснодара» перешел в ЦСКА Полузащитник «Краснодара» Козлов подписал контракт с ЦСКА на три года

Российский полузащитник Данила Козлов перешел из «Краснодара» в московский футбольный клуб ЦСКА, подписав контракт на три года с опцией продления. По его словам, которые передает пресс-служба красно-синих, решение о переходе он принял сразу, как узнал о такой возможности.

Впервые узнал о таком варианте пару недель назад, и, конечно, реакция была положительной — хотел, чтобы все получилось! Решение принял сразу, а советовался с родными и близкими. Мне нравится стиль, комбинационная игра ЦСКА, — цитирует хавбека пресс-служба ЦСКА.

Он отметил, что со стороны картина на поле выглядит очень привлекательной. Также он добавил, что рад наличию в ЦСКА костяка, собранного из топовых российских футболистов, и выразил уверенность, что они помогут ему в адаптации.

