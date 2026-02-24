Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыта причина смерти 42-летней звезды «Глухаря»

Причиной смерти актера Кравцова из сериала «Глухарь» стала остановка сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Причиной смерти 42-летнего актера Дениса Кравцова, известного публике по сериалу «Глухарь», стала внезапная остановка сердца, пишет Super.ru со ссылкой на мать артиста. По ее словам, он попал в больницу уже в состоянии клинической смерти.

В материале говорится, что мужчина не жаловался на проблемы со здоровьем до трагедии, и его смерть стала неожиданностью для коллег. При этом медики до последнего боролись за его жизнь, но реанимационные действия не помогли.

О смерти Кравцова стало известно 20 февраля. Пресс-служба Московского театрального центра опубликовала некролог, где указала, что Кравцов «был не просто артистом, он был частью нашей души».

Также выяснилось, что американский актер Роберт Дюваль, известный по ролям в «Крестном отце» и «Апокалипсисе сегодня», скончался на 96-м году жизни. Его жена Лучиана Дюваль сообщила, что мужчина умер у себя дома.

До этого в возрасте 33 лет умер актер Блейк Гарретт, известный по фильму «Как есть жареных червяков». Перед своей кончиной актер был госпитализирован с жалобами на сильную боль.

