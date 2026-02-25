Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 05:30

Садоводам рассказали, какие культуры надо сеять на рассаду в конце февраля

Биолог Наполов посоветовал сеять перец на рассаду в конце февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В конце февраля рекомендуется сеять семена перца на рассаду, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов. В начале марта, по его словам, следует начать высадку томатов и баклажанов.

Две самые популярные культуры с длинным циклом вегетации, которые в нашем климате не вызревают без рассады, — перец и томаты. Конец февраля — время посадки перца. Дни пока еще очень короткие, но он меньше всего реагирует на недостаток светового дня и не вытягивается от недостатка света. Примерно через полторы-две недели после посадки перца, оптимально с 7–10 марта, — время высадки семян томатов и баклажанов. Они куда более чувствительны к недостатку освещения, поэтому их нужно подсвечивать ультрафиолетовой лампой — достаточно двух часов в день, — поделился Наполов.

Он пояснил, что ультрафиолетовый спектр необходим растениям для полноценного фотосинтеза. По словам биолога, если нет возможности обеспечить дополнительное освещение для всхода томатов и баклажанов, то проблему дефицита света можно решить, разместив рассаду на подоконниках с южной, юго-западной или юго-восточной стороны, а также увеличив расстояние между растениями.

В России часто загущают посадки рассады, что ведет к недостатку света для растений. Лучше пусть растений будет меньше, но зато они будут крепкие, хорошо развитые. И еще один момент: сразу после посадки семян ящик следует прикрыть целлофановой пленкой, но не плотно — так, чтобы внутрь попадал воздух, иначе семена задохнутся. Томатам для всхода достаточно недели, баклажаны и перец будут всходить дольше — 6–15 дней. Как только семена дружно взойдут, пленку необходимо снять, — добавил Наполов.

Эксперт подчеркнул, что важно не упустить момент массового прорастания. По словам биолога, даже если закрыть ростки пленкой всего на несколько часов, они могут сильно вытянуться. В то же время, указал Наполов, преждевременное снятие пленки может создать проблемы из-за сухого воздуха в городских квартирах.

Ранее садовод Мэдисон Моултон заявила, что обычный домашний вентилятор помогает укрепить хрупкую рассаду и подготовить тонкие стебли к пересадке в грунт. По его словам, сеянцы, выращенные в квартире, часто становятся слишком слабыми.

растения
садоводы
советы
дачники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
