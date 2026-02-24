Два цветения за сезон: этот многолетник заставит соседей завидовать вашей клумбе с июня до августа

Хотите, чтобы ваш сад цвел дважды за сезон? Посадите астранцию — она распускается кружевными соцветиями в начале лета, а затем повторно радует глаз в конце сезона, создавая эффект ярких салютов на клумбе.

Этот многолетник заставит соседей завидовать вашей клумбе с июня до августа! Нежные зонтики астранции, похожие на фейерверки, бывают белых, розовых и бордовых оттенков и выглядят настолько изысканно, что любой уголок сада преображается на глазах.

Но главное достоинство астранции — феноменальная неприхотливость: она спокойно переносит и палящее солнце, и затяжные дожди, и даже полутень, почти не болеет, не интересует вредителей и зимует без укрытия при морозах до –25°C. Чтобы добиться второй волны цветения, достаточно после первой обрезать увядшие соцветия — это простимулирует растение выпустить новые бутоны.

