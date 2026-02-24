Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 22:28

Два цветения за сезон: этот многолетник заставит соседей завидовать вашей клумбе с июня до августа

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите, чтобы ваш сад цвел дважды за сезон? Посадите астранцию — она распускается кружевными соцветиями в начале лета, а затем повторно радует глаз в конце сезона, создавая эффект ярких салютов на клумбе.

Этот многолетник заставит соседей завидовать вашей клумбе с июня до августа! Нежные зонтики астранции, похожие на фейерверки, бывают белых, розовых и бордовых оттенков и выглядят настолько изысканно, что любой уголок сада преображается на глазах.

Но главное достоинство астранции — феноменальная неприхотливость: она спокойно переносит и палящее солнце, и затяжные дожди, и даже полутень, почти не болеет, не интересует вредителей и зимует без укрытия при морозах до –25°C. Чтобы добиться второй волны цветения, достаточно после первой обрезать увядшие соцветия — это простимулирует растение выпустить новые бутоны.

Ранее был назван цветок, который за один сезон оплетет забор или опору и укроет дачу от соседей.

Проверено редакцией
Читайте также
Растет до 12 лет и выдержит −30: многолетник с устричным вкусом. Необычная красавица для кашпо, грядок и альпийских горок
Общество
Растет до 12 лет и выдержит −30: многолетник с устричным вкусом. Необычная красавица для кашпо, грядок и альпийских горок
Бархатцы не сажаю: этот цветок защитит грядки от жуков и гусениц, а клумбу украсит огнями
Общество
Бархатцы не сажаю: этот цветок защитит грядки от жуков и гусениц, а клумбу украсит огнями
Азарина — лиана до 5 метров с яркими цветами: как украсить участок и балкон без хлопот
Общество
Азарина — лиана до 5 метров с яркими цветами: как украсить участок и балкон без хлопот
Аквилегия Колумбина — махровый многолетник для ленивого садовода: яркое цветение без хлопот
Общество
Аквилегия Колумбина — махровый многолетник для ленивого садовода: яркое цветение без хлопот
Посадите в самый темный угол: этот многолетник зацветет даже в пещере и не попросит воды годами
Общество
Посадите в самый темный угол: этот многолетник зацветет даже в пещере и не попросит воды годами
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл детали встречи Путина с главой МИД Вьетнама
Семак объяснил, зачем «Зенит» взял в аренду скандального нападающего
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти певца Кунгурова в 2024 году
«Э литл дигрэшн»: Залужный стал посмешищем в Британии
СКА пробился в плей-офф КХЛ
Устыдился пуза и сбросил 30 кг. Как теряли вес Киркоров, Пермякова, Бурунов
Раскрыта причина смерти 42-летней звезды «Глухаря»
Камеры не смогли засечь путь пропавшей девятилетней девочки в Смоленске
Глава МО Украины рассказал о новой стратегии Киева
В ФРГ узаконили сравнение Мерца со сказочным героем
Появились кадры места, где погибли дети экс-солистки «Вороваек»
В ЕС испугались, что Россия выиграет за столом переговоров по Украине
США придумали новые санкции против России
Правительство России не пустит обратно ушедшие автоконцерны Европы
Россиянин расстроился из-за маленьких яиц и пожаловался в Роспотребнадзор
Иран пообещал заключить сделку с США
Мотострелковая бригада в КЧР получила знамя с подписью Путина
Спасший мальчика в Петербурге дворник в 2025 году помог еще одному ребенку
В Латвии задержали известного корееведа
Глава Лувра не выдержала кризиса и попросилась в отставку
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.