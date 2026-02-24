Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 15:36

Аквилегия Колумбина — махровый многолетник для ленивого садовода: яркое цветение без хлопот

Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется сад, который радует глаз, а не изнуряет работой, обратите внимание на аквилегию Колумбина. Этот многолетник сочетает неприхотливость с пышным цветением и станет настоящей жемчужиной клумбы или миксбордера.

Растение вырастает до 70 см, образует компактные кустики с махровыми цветами, цветёт с мая по июнь. Хорошо переносит полутень и даже переувлажнённую почву. Аквилегия прекрасно сочетается с папоротниками, ирисами и колокольчиками, подходит для групповых посадок, миксбордеров и срезки на букеты. Семена сеют с апреля до середины июня или в сентябре: всходы появляются через 20–35 дней при +18 °С. На постоянное место высаживают весной или в августе, оставляя между растениями 25–30 см. Лёгкая, удобренная почва и умеренное увлажнение гарантируют здоровый рост и яркое цветение.

Ранее сообщалось, что приближается сезон посева и каждая дачница хочет получить крепкую рассаду. Маленькая хитрость перед посадкой может сильно повысить всхожесть и уберечь растения от болезней. Простые средства из аптеки помогут защитить семена и сэкономить деньги.

Проверено редакцией
Читайте также
Субтропическое растение из Африки расцвело в Ботаническом саду МГУ
Москва
Субтропическое растение из Африки расцвело в Ботаническом саду МГУ
Незабудка садовая — нежный многолетник для клумб и горшков: яркие облака цветов без хлопот
Общество
Незабудка садовая — нежный многолетник для клумб и горшков: яркие облака цветов без хлопот
О чем говорят мужчины между собой: тренд на острые скулы и идеальную кожу
Семья и жизнь
О чем говорят мужчины между собой: тренд на острые скулы и идеальную кожу
Россиянам напомнили, как заранее защититься от клещевого энцефалита
Здоровье/красота
Россиянам напомнили, как заранее защититься от клещевого энцефалита
Лиану из Красной книги можно посадить в саду: сначала листья-сердечки, потом цветы-кувшинки, а затем плоды-огурцы
Общество
Лиану из Красной книги можно посадить в саду: сначала листья-сердечки, потом цветы-кувшинки, а затем плоды-огурцы
растения
советы
сады
цветы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн рассказал, как Курская область отвечает на атаки дронов
Олимпийский чемпион не включил Россию в число лидеров в фигурном катании
Заявление Киева о возвращении 400 «квадратов» территорий назвали фейком
Врач рассказала, из чего состоит иммунитет
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды выиграть РПЛ в текущем сезоне
Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Сразу несколько улиц перекрыли в центре Москвы
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.