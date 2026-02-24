Аквилегия Колумбина — махровый многолетник для ленивого садовода: яркое цветение без хлопот

Если хочется сад, который радует глаз, а не изнуряет работой, обратите внимание на аквилегию Колумбина. Этот многолетник сочетает неприхотливость с пышным цветением и станет настоящей жемчужиной клумбы или миксбордера.

Растение вырастает до 70 см, образует компактные кустики с махровыми цветами, цветёт с мая по июнь. Хорошо переносит полутень и даже переувлажнённую почву. Аквилегия прекрасно сочетается с папоротниками, ирисами и колокольчиками, подходит для групповых посадок, миксбордеров и срезки на букеты. Семена сеют с апреля до середины июня или в сентябре: всходы появляются через 20–35 дней при +18 °С. На постоянное место высаживают весной или в августе, оставляя между растениями 25–30 см. Лёгкая, удобренная почва и умеренное увлажнение гарантируют здоровый рост и яркое цветение.

