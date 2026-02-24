Зимняя Олимпиада — 2026
Полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы спасли ребенка из заблокированного автомобиля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Полуторагодовалого ребенка спасли из заблокированного автомобиля на юго-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на 3-м Донском проезде.

Женщина заблокировала автомобиль, внутри которого находился ее ребенок. После происшествия она вызвала экстренные службы. Спасатели прибыли на место и освободили малыша из салона автомобиля. Ребенок не пострадал.

Ранее дворник из Санкт-Петербурга Хайрулло Ибадуллаев спас выпавшего из окна мальчика. В ходе происшествия мужчина сломал пальцы на руке. Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Ибадуллаева удостоили премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна, в ближайшее время он получит 1 млн рублей.

Сам Ибадуллаев позже признался, что до сих пор не может прийти в себя от случившегося. Он приехал в Россию из Узбекистана всего четыре месяца назад. Дома у него остались четверо детей и пожилые больные родители. В Петербурге он работает дворником, чтобы содержать семью.

До этого мать мальчика, выпавшего из окна, рассказала, что ненадолго ушла на кухню, пока сын играл в планшет. Вернувшись, она не обнаружила ребенка в квартире: окно оказалось открытым, а у дома уже находились полицейские. По данным источника, у ребенка диагностированы переломы обеих голеней и грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма и шоковое состояние.

