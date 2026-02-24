Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео

Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео В Дербенте женщина возила по городу коляску с телом годовалой дочери

Женщину, возившую по городу коляску с телом годовалой дочери, заметили в Дербенте Республики Дагестан, сообщает Telegram-канал «Мой Дербент». На кадрах видно, как местная жительница в мусульманском головном уборе, похожем на никаб или хиджаб, что-то настойчиво говорит прохожему.

Рядом стоит коляска с белым свертком внутри. Отмечается, что 40-летнюю женщину заметили на проспекте Агасиева в районе автовокзала «Северный». Предварительно, прибывшим на место полицейским мать объяснила, что причиной смерти ее дочери стал голод. Почему ребенок и сама женщина недоедали, не уточняется.

