24 февраля 2026 в 15:34

Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео

В Дербенте женщина возила по городу коляску с телом годовалой дочери

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Женщину, возившую по городу коляску с телом годовалой дочери, заметили в Дербенте Республики Дагестан, сообщает Telegram-канал «Мой Дербент». На кадрах видно, как местная жительница в мусульманском головном уборе, похожем на никаб или хиджаб, что-то настойчиво говорит прохожему.

Рядом стоит коляска с белым свертком внутри. Отмечается, что 40-летнюю женщину заметили на проспекте Агасиева в районе автовокзала «Северный». Предварительно, прибывшим на место полицейским мать объяснила, что причиной смерти ее дочери стал голод. Почему ребенок и сама женщина недоедали, не уточняется.

Ранее дворник из Санкт-Петербурга Хайрулло Ибадуллаев спас выпавшего из окна мальчика. В ходе происшествия мужчина сломал пальцы на руке. Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Ибадуллаева удостоили премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна, в ближайшее время он получит 1 млн рублей.

До этого жительница Петербурга увидела на улице окровавленного девятилетнего мальчика в одной тапочке. Ребенок рассказал девушке, что был вынужден совершить «экстремальный» побег из собственного дома. По данным полиции, мальчик проживает с матерью в многодетной семье.

