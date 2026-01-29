Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 15:17

Убил, расчленил и сжег жену за «Приору»: зверское убийство в Дагестане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мать троих детей убили, расчленили и сожгли в Дагестане. Что известно, кто подозреваемый, какое отношение имеет к делу «Лада-Приора»?

Где нашли труп женщины в Дагестане, что о ней известно

В МВД Дагестана сообщили, что обнаружили тело убитой несколько дней назад женщины. По версии следствия, мужчина расчленил убитую, а затем сжег ее останки под Дербентом.

По данным СМИ, 36-летняя Мальвина Магомедова пропала 23 января — ночью она ушла из дома в спортивном костюме и не вернулась. 28 января полицейские нашли ее расчлененные и сожженные останки на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района, пишет Readovka. В то же время SHOT сообщает, что останки убитой были найдены в районе села Джалган Дербентского района — между двумя населенными пунктами 37 км пути.

«Преступник убил сожительницу, а затем разрубил тело на куски и вывез в Сулейман-Стальский район, где возле реки сжег», — уточнил источник.

Кто убил Мальвину, что стало причиной

Полиция немедленно заподозрила в убийстве 28-летнего знакомого жертвы Ражидина Яралиева, он был объявлен в розыск.

Telegram-канал Mash пишет, что мотивом убийства стала ссора из-за продажи автомобиля «Лада-Приора», который был получен в качестве приданого.

«Незадолго до убийства Ражидин и Мальвина заключили никях — мусульманский обряд бракосочетания. Получив в приданое „Ладу-Приору“, парень без спроса продал ее жителю Грозного за 600к рублей. Мальвина такой сделки не оценила и написала заявление об угоне в полицию. Вечером Ражидин заехал к ней „поговорить по поводу заявления“ — спустя шесть дней обгоревшие части тела девушки нашли в селе в трех километрах от Дербента. По словам знакомых семьи, у женщины осталось трое детей от первого брака», — пишет Mash.

По информации СМИ, предполагаемый преступник задержан. В отделе полиции Ражидин признался в совершении преступления. По данным СМИ, с 2019 года Яралиев был судим шесть раз, в том числе дважды за кражу. В декабре 2023 года он был осужден на два года и два месяца в колонии строгого режима.

Что говорят в Сети о преступлении в Дагестане, какова реальная статистика

В Сети обратили внимание, что жестокое убийство многодетной матери из-за продажи автомобиля резко контрастирует с образом Дагестана как «одного из самых безопасных регионов России». Республика входит в топ-3 регионов с самым низким уровнем преступности: по итогам 2025 года там было зафиксировано чуть более 40 преступлений на 10 000 жителей; аналогичные показатели фиксируются много лет подряд.

В то же время Дагестан вошел в число регионов с самым высоким количеством нарушений правил дорожного движения за 2025 год (477 тыс. нарушений).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, в СМИ регулярно освещаются коррупционные скандалы в Дагестане: так, в январе 2026 года СК РФ возбудил уголовные дела против чиновников Минстроя Дагестана за мошенничество и злоупотребления при реконструкции канализации в Хасавюрте; был задержан бывший руководитель управления Росимущества по Дагестану Умахан Абакаров; Каспийский суд приговорил глав строительных фирм к тюремному заключению за хищения на строительстве школ и очистных сооружений; в феврале 2026 года перед судом предстанут бывший глава Кайтагского района Алим Темирбулатов и его заместитель за мошенничество с земельными участками. В марте 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что ущерб от коррупции в 2024–2025 годах превысил полмиллиарда рублей, в республике выявлены тысячи нарушений, 467 преступлений (прежде всего в сфере госзакупок).

Пользователи в соцсетях выразили возмущение поступком убийцы.

«Ну это жуть… это средневековье, каким нужно быть шакалом, чтобы такое сотворить!» — возмущаются в Сети.

«Не жилец. Кавказцы вату катать не будут», — считают другие.

