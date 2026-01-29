Убийца матери троих детей из Дагестана продал автомобиль жертвы Разыскиваемый по делу об убийстве многодетной матери из Дагестана продал ее авто

Житель Дагестана, которого разыскивают по делу об убийстве 36-летней Мальвины Магомедовой, незадолго до преступления продал ее автомобиль, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 28-летний мужчина без согласия женщины продал Hyundai Solaris за 640 тыс. рублей, после чего 600 тыс. из этой суммы одолжил своему знакомому.

При этом, по данным канала, убитая формально не числилась собственницей машины: автомобиль был подарен ей родственниками. Таким образом, мужчина продал чужой Hyundai Solaris без оформления документов.

Пока неизвестно, какие отношения связывали жертвы и подозреваемого. Погибшая жила отдельно с тремя детьми от первого брака в возрасте 12, 14 и 17 лет и работала в торговом центре рядом с домом.

Ранее сообщалось, что жительницу Дагестана нашли убитой. Женщина вышла из дома в Джалгане в прошлую пятницу, 23 января, и не вернулась. Родные видели ее в последний раз в полночь. Она была в черном спортивном костюме.

Источник также рассказал, что найденную убитой женщину расчленил ее сожитель. По его словам, подозреваемый разрубил тело на куски и вывез в Сулейман-Стальский район, где сжег возле реки.