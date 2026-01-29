Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:45

Появились жуткие подробности убийства жительницы Дагестана

Житель Дагестана убил 36-летнюю мать троих детей и расчленил ее тело

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Найденную убитой в Дагестане женщину расчленил ее сожитель, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, мужчина сжег ее останки. Инцидент произошел в Дербенте.

Преступник убил сожительницу, а затем разрубил тело на куски и вывез в Сулейман-Стальский район, где возле реки сжег, — отметил он.

Ранее сообщалось, что 36-летнюю Мальвину М. нашли убитой. Полицейские разыскивают 28-летнего Ражидина Я. по подозрению в ее убийстве. Уточнялось, что женщина вышла из дома еще в прошлую пятницу, 23 января, и не вернулась. Родные видели ее в последний раз в полночь.

Также в Дагестане предотвратили подготовку двух терактов, которые готовились сторонниками международной террористической организации. При задержании двое вооруженных подозреваемых были ликвидированы, жертв среди мирных жителей и силовиков нет.

До этого стало известно, что житель Калининграда после развода с супругой начал угрожать ей физической расправой. Мужчина заявил, что расчленит ее тело и разложит по пакетам. 38-летний гражданин на протяжении нескольких месяцев систематически преследует свою бывшую жену и их общего девятилетнего сына. Также он напал на экс-супругу в присутствии ребенка и пытался ее задушить.

Дербент
убийства
расчленения
матери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.