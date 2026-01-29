Появились жуткие подробности убийства жительницы Дагестана

Найденную убитой в Дагестане женщину расчленил ее сожитель, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, мужчина сжег ее останки. Инцидент произошел в Дербенте.

Преступник убил сожительницу, а затем разрубил тело на куски и вывез в Сулейман-Стальский район, где возле реки сжег, — отметил он.

Ранее сообщалось, что 36-летнюю Мальвину М. нашли убитой. Полицейские разыскивают 28-летнего Ражидина Я. по подозрению в ее убийстве. Уточнялось, что женщина вышла из дома еще в прошлую пятницу, 23 января, и не вернулась. Родные видели ее в последний раз в полночь.

Также в Дагестане предотвратили подготовку двух терактов, которые готовились сторонниками международной террористической организации. При задержании двое вооруженных подозреваемых были ликвидированы, жертв среди мирных жителей и силовиков нет.

До этого стало известно, что житель Калининграда после развода с супругой начал угрожать ей физической расправой. Мужчина заявил, что расчленит ее тело и разложит по пакетам. 38-летний гражданин на протяжении нескольких месяцев систематически преследует свою бывшую жену и их общего девятилетнего сына. Также он напал на экс-супругу в присутствии ребенка и пытался ее задушить.