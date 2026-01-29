В Дагестане ликвидировали двух подозреваемых в подготовке терактов

В Дагестане предотвратили подготовку двух терактов, которые готовились сторонниками международной террористической организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. При задержании двое вооруженных подозреваемых были ликвидированы, жертв среди мирных жителей и силовиков нет.

Операция проводилась силами ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД. По предварительным данным, планировались атаки на объект религиозного культа и железнодорожную инфраструктуру на перегоне Махачкала — Дербент.

В ходе задержания при попытке совершения ДТА вблизи железнодорожной станции Уллубиево подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет, — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия силовики обезвредили самодельное взрывное устройство и изъяли оружие. При обысках по месту жительства подозреваемых также обнаружили экстремистскую литературу и символику запрещенной в РФ международной террористической организации.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Свердловской области задержали трех россиян, планировавших совершить теракт на железной дороге. По данным ведомства, они действовали в интересах украинских спецслужб.