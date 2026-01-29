Жестоко расправившемуся с дагестанкой убийце удалось скрыться от полиции

Жительницу Дагестана — 36-летнюю Мальвину М. — нашли убитой, передает Telegram-канал «112». По его данным, полицейские разыскивают 28-летнего Ражидина Я. по подозрению в убийстве матери трех несовершеннолетних детей.

В материале сказано, что женщина вышла из дома в Джалгане в прошлую пятницу, 23 января, и не вернулась. Родные видели ее в последний раз в полночь. Она была в черном спортивном костюме.

Ранее пресс-служба регионального управления Следственного комитета России сообщила, что в Иркутске обнаружили двух детей трех и пяти лет с признаками насильственной смерти. Инцидент произошел в квартире дома по улице Баумана. Правоохранители задержали мать несовершеннолетних, возбуждено два уголовных дела.

Также стало известно, что подросток напал с ножом на 47-летнюю жительницу Нижнего Тагила в Свердловской области. От полученных травм женщина скончалась, а 15-летнему юноше удалось скрыться. Вскоре несовершеннолетний был задержан и отправлен под домашний арест. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.