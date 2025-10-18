В Турции зарезали создателя канала «Утро Дагестан»: что известно, версии

Основателя Telegram-канала «Утро Дагестан» обнаружили мертвым в Турции. Что об этом известно, кто мог убить Абакара Абакарова, какое отношение он имеет к антисемитским погромам в Дагестане в 2023 году?

Что известно об убийстве провокатора из Дагестана

Турецкие СМИ сообщили, что тело Абакарова с многочисленными ножевыми ранениями нашла уборщица на вилле, которую он снимал в районе Эюпсултан.

HaksozHaber пишет, что вилла была арендована 6 октября на двое суток. Согласно данным с камер видеонаблюдения, на следующий день вместе с Абакаровым туда пришел еще один человек. Потом он покинул дом с двумя сумками.

Источники РБК подтвердили обнаружение тела. Изначально Абакаров не был опознан: в Турции он проживал под чужим именем. Впоследствии полиции удалось установить настоящее имя жертвы. Гибель Абакарова подтвердили в дагестанской общине Турции.

«Вот и тебя достали», — комментируют новость пользователи Telegram.

Что стало причиной убийства, версии, что известно об Абакарове

Абакаров прежде всего известен как создатель Telegram-канала «Утро Дагестан». Канал, как утверждают СМИ созданный на деньги бежавшего из России экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сыграл ключевую роль в организации антисемитских беспорядков в Дагестане в октябре 2023 года.

Источник РБК заявил, что, по одной из версий, убийство было связано со сбором Абакаровым информации для его нового медиаресурса.

Знакомый погибшего рассказал СМИ, что причиной убийства могли стать долги: Абакаров мог быть убит или же мог имитировать свою смерть из-за давления кредиторов. Ранее многие жаловались на «финансовую нечистоплотность» Абакарова, в том числе глава фонда «Свободная Бурятия» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Александра Гармажапова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), которая рассказала, что он взял с ее подруги 4 млн рублей за квартиру в доме, который он якобы строил.

Абакар Абакаров Фото: Шарифулин Валерий/ITAR-TASS

По сведениям из открытых источников, из России Абакаров уехал в 2017 году, после того как по суду был снесен дом, построенный им в подмосковной деревне Картмазово. Он сам признал, что разрешения на строительство дома у него не было и он давал взятки; квартиры в доме он продал знакомым из Дагестана, после чего уехал на Украину.

Как утверждается, в Одессе в 2017 году он создал исламскую школу вместе с членами «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Исламская партия освобождения», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) под названием «Международная школа „Хаджибей“». В платной школе работали 14 преподавателей (большинство — переехавшие из России), которым Абакаров в итоге тоже не заплатил заработанные деньги.

Что за канал «Утро Дагестан», как связан с беспорядками в Махачкале

После начала СВО Абакар Абакаров сразу же переехал в Турцию, однако сохранил связи с украинскими спецслужбами. По сообщениям российских СМИ, в сентябре — октябре 2022 года при помощи Пономарева и, предположительно, на средства Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Абакаров создал Telegram-канал «Утро Дагестан», который использовал для антироссийской пропаганды: изначально канал запускал провокации против частичной мобилизации, начавшейся в сентябре 2022 года.

В октябре 2023 года, после начала конфликта в секторе Газа, канал «Утро Дагестан», как утверждается, сыграл ключевую роль в организации беспорядков в Махачкале, Хасавюрте и Нальчике: авторы канала заявляли, что якобы в Дагестане собираются расселить эвакуированных из Израиля евреев. Толпа людей ворвалась в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Пострадали около 20 человек, более 200 были задержаны, здание аэропорта было разгромлено. За прошедшие два года свыше 130 участников беспорядков были осуждены.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что этот канал администрировали «с территории Украины предатели, бандеровцы».

30 октября 2023 года Павел Дуров объявил о бессрочной блокировке Telegram-канала «Утро Дагестан» за подстрекательство к погромам. Знакомые с Абакаровым утверждают, что в дальнейшем Telegram блокировал все его попытки создать новые медиаресурсы.

МВД России в ноябре 2023 года объявило Абакара Абакарова в розыск.

