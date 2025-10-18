Что будет с рублем? Курсы валют сегодня, 18 октября: доллар, евро и юань

Эксперты финансового рынка оценили перспективы российской валюты. Каковы прогнозы, что будет с рублем, каковы курсы валют сегодня, 18 октября, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 18 октября

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 18–20 октября, на уровне 80,9834 рубля. Ранее валюта оценивалась регулятором в 79,0839 рубля, таким образом прибавив 1,8995 рубля.

На международном валютном рынке Forex торги в выходные дни не проводятся. На момент закрытия торговых операций вечером в пятницу, 17 октября, доллар уходил за 81,175 рубля, прибавляя 1,165 (1,46%).

Что с евро и юанем в субботу, 18 октября

Актуальный до понедельника, 20 октября, включительно курс евро по ЦБ — 94,5835 рубля. В пятницу валюта удерживалась регулятором на отметке 92,0834 рубля. Евро прибавил сразу 2,5001 рубля. На Forex под закрытие торгов валюта продавалась за 94,581 рубля, демонстрируя прирост в размере 1,069 (1,14%).

Юань, согласно последней установке Банка России, стоит 11,3435 рубля, тогда как ранее оценивался в 11,0623 рубля. Так, «китаец» подорожал на 28,12 копейки. На международном валютном рынке последние операции в рамках пары CNY/RUB были на отметке 11,3897 рубля, при этом юань прибавлял по 0,1586 (1,41%).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что будет с рублем, прогнозы

По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича, рост предложения валюты на рынке, оказывавший поддержку рублю в первой половине текущей недели, был временным, поэтому в пятницу ослабление российской валюты продолжилось.

Инвестстратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Михеев выразил мнение, что недавнее укрепление рубля было обусловлено разовыми факторами, спровоцировавшими избыток валюты на рынке. Ситуация, когда рубль укреплялся на фоне снижения цен на нефть, не была устойчивой. Эксперт считает, что падение стоимости сырья должно повлечь за собой ослабление рубля.

Риски умеренного ослабления рубля с текущих отметок имеют место не только до конца года, но и в ближайшие 12 месяцев, считают в «Альфа-Инвестициях».

В ПСБ отметили, что на первый план вскоре выйдут фундаментальные факторы, которые будут способствовать падению российской валюты. В ближайшие сессии пара CNY/RUB может продолжить движение в коридоре 11–11,5 рубля, постепенно смещаясь к верхней границе.

«До конца осени мы ожидаем возвращения юаня в диапазон ₽11,5–12, который, по нашим оценкам, оправдан с точки зрения факторов спроса и предложения», — добавил Богдан Зварич.

Алексей Михеев предположил, что к концу 2025 года курс доллара может составить около 85 рублей. Юань, по его мнению, в ближайший месяц вернется в диапазон 11,5–12 рублей.

В инвестиционной компании «МКБ Инвестиции» не исключили возможность прыжка доллара до отметки 105 рублей к концу года. До конца 2025-го и в первом полугодии 2026-го инфляционное давление и, следовательно, жесткая денежно-кредитная политика, а также снижение поступлений нефтегазовых доходов в бюджет останутся наиболее значимыми драйверами ослабления нацвалюты.

