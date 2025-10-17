Рубль обвалился? Курсы валют сегодня, 17 октября: доллар, евро и юань

Российская валюта потеряла к иностранным по текущему курсу Центробанка. Что об этом известно, каковы прогнозы экспертов по финансовому рынку, почему рубль обвалился, каковы курсы валют сегодня, 17 октября, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 17 октября

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на пятницу, 17 октября, на уровне 79,0839 рубля против прежнего — 78,839 рубля. Так, доллар прибавил 24,49 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар торгуется в районе 80,4923 рубля, прибавляя 0,4923 (0,62%), на 12:04 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в пятницу, 17 октября

Актуальный курс евро по ЦБ составляет 92,0834 рубля. Ранее валюта оценивалась регулятором в 91,7258 рубля. Евро подорожал на 35,76 копейки. На Forex валюта уходит за 94,147 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,651 (0,7%), на 12:06 мск.

Юань установлен ЦБ на отметку 11,0623 рубля при прежней стоимости 11,0216 рубля. Китайская валюта прибавила 4,07 копейки. На международном валютном рынке юань продается за 11,2973 рубля, прибавляя 0,1381 (1,24%), на 12:07 мск.

Почему рубль обвалился, прогнозы

По словам инвестстратега «ВТБ Мои инвестиции» Алексея Михеева, недавнее укрепление рубля носило временный характер и было вызвано разовыми факторами, которые создали условия для избытка валюты на рынке. На этом фоне текущая коррекция выглядит закономерной, добавил эксперт.

Иностранным валютам последнее время не хватало спроса со стороны импортеров и игроков рынка, поэтому они снижались, заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Подобные ситуации бывают, но, как правило, длятся недолго, и за ними обычно следует ожидаемый отскок.

По мнению Михеева, в ближайший месяц юань вернется в диапазон 11,5–12 рублей. К концу 2025 года курс доллара может составить около 85 рублей, а по итогам 2026-го — в районе 100 рублей. В УК «Альфа-Капитал» прогнозируют курс доллара на конец 2025 года на уровне 85–90 рублей, евро — около 100 рублей.

Куда вложить деньги россиянам

Вложение в индивидуальный инвестиционный счет позволяет вернуть налоговый вычет — 13% от внесенной за год суммы, заявила финансовый эксперт Елена Дроздова.

«На 100 тысяч рублей можно открыть ИИС и внести эту сумму, получив налоговый вычет: до 52 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13%, до 60 тысяч рублей — при ставке 15%», — сказала Дроздова.

Эксперт отметила, что решение вложить деньги или потратить их зависит от финансовых целей и текущих обстоятельств. Она пояснила, что если человеку необходима срочная покупка бытовой техники или запланировано путешествие, то лучше приобрести нужную вещь или оплатить поездку.

Россиянам следует приобрести доллары до наступления нового года, заявил зампред правления СДМ-Банка Эдуард Лушин.

«С нового года по бюджетному правилу Минфин, скорее всего, приступит к покупке валюты, что завершит тренд на укрепление нацвалюты», — объяснил он.

