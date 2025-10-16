Рубль рванул вверх? Курс сегодня, 16 октября, что с долларом, евро и юанем

В ближайшее время ожидается планомерное укрепление рубля, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 16 октября?

Курс доллара, евро и юаня 16 октября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 16 октября, составляет 78,8390 рубля, курс евро — 91,7258 рубля, курс юаня — 11,0216 рубля.

В начале ноября 2025 года курс рубля будет находиться под влиянием целого ряда факторов, среди которых баланс внешней торговли, действия регуляторов и геополитическая обстановка, отмечают эксперты.

Продолжит ли рубль укрепляться в начале ноября

По мнению Максима Чиркова, ситуация на валютном рынке демонстрирует устойчивость экономических позиций России, а укрепление рубля становится одним из факторов сдерживания инфляции.

Экономист пояснил, что негативно повлиять на курс рубля может определенное влияние снижения ключевой ставки Банком России, потому что это способно вызвать краткосрочные спекулятивные движения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Понятно, что в условиях более справедливого распределения темпов экономического роста и ресурсов в мировой экономике эти дисбалансы будут уходить и российский рубль будет в среднесрочной и долгосрочной перспективе, безусловно, укрепляться к доллару, устраняя накопившийся за долгие годы десятилетий баланс», — заявил он в беседе с «Известиями».

Ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев считает, что сейчас большую роль играет сезонный период, потому что в начале осени экспортеры активнее конвертируют валютную выручку в рубли — компании, открывшие кредиты в ожидании снижения ставки ЦБ, закрывают обязательства перед банками.

«В среднесрочной перспективе курс рубля, вероятно, останется относительно стабильным, в коридоре 75–85 рублей за доллар. Дальнейшая траектория будет зависеть от решений ЦБ по ключевой ставке — ожидаемое постепенное смягчение монетарной политики к концу года может немного ослабить рубль. Но в целом структурные факторы — положительный торговый баланс, контроль за движением капитала и адаптация российских компаний к новым условиям работы — будут поддерживать национальную валюту на комфортных для экономики уровнях», — уточнил эксперт.

При этом старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев уверен, что в ближайшей перспективе рубль ждет планомерное ослабление по отношению к доллару и евро.

«Повышение налоговой нагрузки может увеличить скорость инфляции, что негативно скажется на непрерывном снижении ключевой ставки. Не исключен рост доллара до 85–90 рублей, евро — до 100 рублей. Одно из самых значимых экономических событий прошедших выходных — анонсированные президентом США 100-процентные тарифы на товары из Китая — оказало существенное влияние именно на положение дел на биржевом рынке. На курсе доллара по отношению к рублю они отразились не так сильно», — сказал он.

