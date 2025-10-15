Погода в Москве в четверг, 16 октября: ждать ли резкого похолодания и снега

В Москве и Московской области завтра, 16 октября, ожидаются ночные заморозки, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 16 октября

В Москве завтра, 16 октября, в дневное время столбики термометров не поднимутся выше +7 градусов.

«16 октября будет облачная с прояснениями погода. В Москве преимущественно без осадков, по области местами небольшие осадки. Температура в Москве ночью — от −1 до +1 градуса, по области — от −2 до +3 градусов. Температура днем в Москве — от +5 до +7 градусов, по области — от +2 до +7 градусов. Ветер западной четверти 5–10 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг в российскую столицу придут небольшие осадки.

«В четверг небольшие осадки и воздух прогреется только до +6 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье дожди станут постепенно усиливаться, днем — от +6 до +9 градусов, что в пределах нормы климата середины осени. Сегодня наступил третий подсезон осени — глубокая осень, которая продолжится как минимум до 28 октября», — пояснил синоптик.

По информации метеорологических центров, в четверг, 16 октября, Москву ожидает прохладный, но преимущественно сухой день. Влияние циклона ослабнет, и осадки в столице прекратятся. Температура воздуха в течение дня будет довольно низкой. Ночью столбик термометра опустится до +1 градуса, а в отдельных районах Подмосковья возможны слабоотрицательные значения до −1 градуса.

Днем воздух прогреется до +5–7 градусов. Более детальный почасовой прогноз показывает, что утром, около 09:00, температура будет составлять +2 градуса, после чего начнет плавно подниматься, достигнув +4 градусов к полудню и +5 градусов к 15:00. К вечеру вновь наступит небольшое похолодание.

Из-за повышенной влажности, которая днем составит около 79–85%, погода будет ощущаться немного холоднее.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 16 октября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 октября в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде дождя.

«16 октября будет облачно. Ночью местами небольшой дождь, днем дождь, местами небольшой. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура ночью — от +4 до +6 градусов. Днем — от +9 до +1 градуса. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, четверг будет теплым, но пасмурным и дождливым. Средняя температура воздуха в течение дня составит около +10 градусов. Атмосферное давление будет довольно низким и в течение дня продолжит понижаться.

Утро в Северной столице начнется с температуры воздуха около +8 градусов. Небо будет затянуто облаками, уже в утренние часы ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до максимальных значений, столбики термометров покажут около +10–11 градусов. Однако дождь, вероятнее всего, не прекратится, а ветер усилится до 5 м/с.

