Ураганы и леденящий холод до -8? Погода в Москве в начале ноября: что ждать

Ураганы и леденящий холод до -8? Погода в Москве в начале ноября: что ждать

Ураганы и леденящий холод до -8? Погода в Москве в начале ноября: что ждать

В начале ноября в Москве и Московской области ожидается гололедица из-за отрицательных температур в ночные часы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в начале последнего осеннего месяца, ждать ли ураганов и леденящего холода до -8 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале ноября

По словам Евгения Тишковца, москвичам необходимо будет переобуть автомобили на зимние шины до 4 ноября.

«Переобуть автомобили на зимние автошины необходимо планировать в начале ноября, до 3-4 числа (далее в условиях частого ночного „минуса“ повысится вероятность образования гололедицы и выпадения осадков в разном агрегатном состоянии, и среднесуточная температура станет ниже критериальных для авторезины +5 градусов). Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября с устойчивым формированием снежного покрова в конце календарной осени — начале декабря», — отметил он.

По предварительным прогнозам метеосервисов, по статистике, ноябрь в российской столице — это пасмурный и дождливый месяц. Средняя дневная температура обычно держится около +1 градуса, а ночная — около -3 градусов. В среднем в ноябре насчитывается около 18 дней с осадками, которые могут выпадать как в виде дождя, так и в виде мокрого снега.

В первые дни месяца москвичей встретят типичные ноябрьские температуры. Днем 1 ноября столбик термометра покажет около +5 градусов, а ночью воздух остынет до +1 градуса. В последующие дни, с 2 по 5 ноября, дневная температура сохранится в пределах от +4 до +6 градусов тепла, а ночная будет колебаться от +1 до +2 градусов. Погода в это время обещает быть пасмурной.

Ураганы и леденящий холод до -8? Погода в Москве в начале ноября: что ждать Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 6 по 10 ноября похолодания не предвидится, дневная температура стабильно будет составлять +4–5 градусов, а ночная — около -1 градуса.

Таким образом, в Москве в начале ноября ураганов и леденящего холода до -8 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале ноября

Первая декада ноября 2025 года в Санкт-Петербурге будет характеризоваться прохладной погодой, типичной для поздней осени, с постепенным понижением температур.

На протяжении первых десяти дней ноября в Северной столице установится преимущественно прохладная погода. Температурный фон в этот период можно охарактеризовать как стабильный, с незначительным похолоданием к концу периода.

Дневные температуры будут колебаться в диапазоне от +4 до +7 градусов тепла, в то время как ночные показатели составят от +1 до +3 градусов. Погода будет преимущественно облачной с вероятностью осадков, а атмосферное давление ожидается в пределах 757–763 мм ртутного столба. Ветер будет умеренным, южных и юго-западных направлений, со скоростью 3–4 м/с.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 октября: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 14 октября: что завтра, проблемы с ЖКТ, апатия

Рубль дешевеет? Курс сегодня, 14 октября, что с долларом, евро и юанем