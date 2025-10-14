Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 13:11

Рубль дешевеет? Курс сегодня, 14 октября, что с долларом, евро и юанем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рубль сильно укрепился, но в ближайшее время ситуация может измениться, считает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 14 октября?

Курс доллара, евро и юаня 14 октября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 14 октября, составляет 80,8548 рубля, курс евро — 93,9181 рубля, курс юаня — 11,2816 рубля.

Текущее укрепление рубля может продолжиться, если сохранится благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках и не произойдет обострения геополитической напряженности, отмечают аналитики. Вместе с тем многие эксперты рекомендуют инвесторам проявлять осторожность, поскольку волатильность на валютном рынке может усилиться в преддверии конца месяца.

Что ждет российскую валюту в конце октября

По мнению Владислава Силаева, нефть сейчас дорожает и рубль закрыл ростом четвертую неделю подряд, но общий прогноз на ослабление рубля и восстановление курса иностранных валют сохраняется.

«Повышение налоговой нагрузки может увеличить скорость инфляции, что негативно скажется на непрерывном снижении ключевой ставки. Не исключен рост доллара до 85--90 рублей, евро — до 100 рублей. Одно из самых значимых экономических событий прошедших выходных — анонсированные президентом США 100-процентные тарифы на товары из Китая — оказали существенное влияние именно на положение дел на биржевом рынке. На курсе доллара по отношению к рублю они отразились не так сильно», — пояснил он в разговоре с aif.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев рассказал, что октябрь на данный момент является лучшим временем для покупки долларов и евро в России.

«Мы ждем удорожания инвалют на 7–10% до конца года, основной рост вероятен в ноябре — декабре на пиковой слабости счета текущих операций и росте корпоративных и потребительских расходов. Соответственно, в октябре покупка валют по текущим курсам может быть целесообразной. Покупать валюту лучше несколькими равными „порциями“ с перерывом в 7–10 дней — такая тактика усреднения позволит избежать риска покупки всей суммы по наименее выгодному курсу», — заявил он «Газете.Ru».

Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что рубль в ближайшем будущем будет показывать отрицательную динамику по отношению к доллару и евро.

«Доллар уйдет в сторону 90, даже еще выше, где-то в районе 90−92 рублей. Не думаю, что он уйдет к 100, но в район 90 совершенно точно, может быть, и до 95. Стоимость сегодняшнего рубля в районе 80 доставляет дискомфорт для бюджета. Снижение курса рубля нужно, чтобы экспортеры получали больше выручки», — добавил эксперт.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 октября: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 14 октября: что завтра, проблемы с ЖКТ, апатия

Связь с Украиной, мнение об СВО, новые фильмы: как живет актер Бондаренко

курс рубля
новости
курс доллара
экономика
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Военэксперт объяснил особенность неуловимой установки для пуска Tomahawk
МВД поможет оформить документы россиянам, которых депортируют из Латвии
Песков выразил надежду на участие Уиткоффа в переговорах с Украиной
«Фашиствующий режим»: Володин жестко прошелся по странам Прибалтики
Рубль дешевеет? Курс сегодня, 14 октября, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.