Рубль дешевеет? Курс сегодня, 14 октября, что с долларом, евро и юанем

Рубль сильно укрепился, но в ближайшее время ситуация может измениться, считает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 14 октября?

Курс доллара, евро и юаня 14 октября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 14 октября, составляет 80,8548 рубля, курс евро — 93,9181 рубля, курс юаня — 11,2816 рубля.

Текущее укрепление рубля может продолжиться, если сохранится благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках и не произойдет обострения геополитической напряженности, отмечают аналитики. Вместе с тем многие эксперты рекомендуют инвесторам проявлять осторожность, поскольку волатильность на валютном рынке может усилиться в преддверии конца месяца.

Что ждет российскую валюту в конце октября

По мнению Владислава Силаева, нефть сейчас дорожает и рубль закрыл ростом четвертую неделю подряд, но общий прогноз на ослабление рубля и восстановление курса иностранных валют сохраняется.

«Повышение налоговой нагрузки может увеличить скорость инфляции, что негативно скажется на непрерывном снижении ключевой ставки. Не исключен рост доллара до 85--90 рублей, евро — до 100 рублей. Одно из самых значимых экономических событий прошедших выходных — анонсированные президентом США 100-процентные тарифы на товары из Китая — оказали существенное влияние именно на положение дел на биржевом рынке. На курсе доллара по отношению к рублю они отразились не так сильно», — пояснил он в разговоре с aif.ru.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев рассказал, что октябрь на данный момент является лучшим временем для покупки долларов и евро в России.

«Мы ждем удорожания инвалют на 7–10% до конца года, основной рост вероятен в ноябре — декабре на пиковой слабости счета текущих операций и росте корпоративных и потребительских расходов. Соответственно, в октябре покупка валют по текущим курсам может быть целесообразной. Покупать валюту лучше несколькими равными „порциями“ с перерывом в 7–10 дней — такая тактика усреднения позволит избежать риска покупки всей суммы по наименее выгодному курсу», — заявил он «Газете.Ru».

Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что рубль в ближайшем будущем будет показывать отрицательную динамику по отношению к доллару и евро.

«Доллар уйдет в сторону 90, даже еще выше, где-то в районе 90−92 рублей. Не думаю, что он уйдет к 100, но в район 90 совершенно точно, может быть, и до 95. Стоимость сегодняшнего рубля в районе 80 доставляет дискомфорт для бюджета. Снижение курса рубля нужно, чтобы экспортеры получали больше выручки», — добавил эксперт.

